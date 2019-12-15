Чи насправді сало – український продукт: міфи, які здивують

Сало може бути сире та копчене, запечене і варене, товсте чи тонке, навіть в шоколаді чи узагалі вегетаріанське. Однак, чи насправді його можна вважати українським національним продуктом та яку користь він у собі має – читайте далі.

Чому ж сало стало стратегічним продуктом для українців

Насправді, основним видом м’яса свинина ніколи не була. Українці полюбляли яловичину, овече м’ясо, гусочку або курочку до столу.

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Хоча у XVII столітті, коли і в Російській імперії почали широко використовувати артилерію, українці вже вміли вирощувати свиней різними способами. І нічого кращого для змащення такої зброї не винайшли, як сало та смалець. Відтоді, українців і схиляли вирощувати все більше і більше свиней. І, на жаль, зовсім не для подальшого приготування унікальних видів сала чи інших кулінарних м’ясних шедеврів.

Ми повинні пишатися і трохи більше знати про те, що українці дійсно вміли вирощувати свиней, а також зберігати і обробляти сало. Це дуже важливо. Наприклад, у XVII столітті історія сала пов’язана із виробництвом винокуріння, тобто з виробництвом горілки. Горілка викурювалася із зерна і залишки згодовували свиням,

– сказала засновниця проєкту Їzhakultura Олена Брайченко.

У свідомості українців досі побутує багато міфів, пов’язаних із вживанням нашого національного продукту.

Міф №1: Українці люблять сало ще із часів монголо-татарських набігів

"Ніби під час татарських нападів, татари не забирали свиней. Однак, тогочасні автори у XVII столітті залишили свідчення, що татари, коли спалювали село могли потім зігнати всіх свиней у якесь приміщення і всіх там спалити. Навіть деякі історики говорять, якщо татари не спалювали всіх свиней в сараї, то це означає, що був раптовий набіг і їм треба було швидко відступити", – пригадав співробітник Національного музею культури і побуту Вадим Назаренко.

В Україні є декілька пам'ятників свині як "одвічній годувальниці українського народу". До прикладу, на Полтавщині – аж 6 штук. Серед студентів існує така легенда – якщо поцілуєш п'ятачок, то під час сесії будеш на коні, а не на свині.



Пам'ятник свині на Полтавщині

Є ще ну дуже багато міфів, пов'язаних із цією твариною. І всі вони використовуються у нашій мові: брудний як свиня або їсть як свиня чи товстий як свиня. А такими ж бокатими їх насправді зробили люди, бо сальні породи свиней вивели лише на початку ХХ століття.

Cало не було самостійним повністю продуктом, воно йшло додатком до якихось основних страв, ним заправляли якісь страви або на ньому смажили, готували, – пояснив Назеренко.

Міф №2: Від сала набирають вагу

"Міф те, що від сала набирають вагу, адже сало – це жир. Навіть у вечірній час, якщо ми говоримо без вживання хліба, хлібців, а просто, наприклад, шматочок сала і овочі, то від такого ви не будете набирати. Сало дає дуже гарне почуття ситості і не підвищує рівень інсуліну – ви будете ситим і знижуватимете вагу", – зазначила лікарка-дієтолог Каріна Дейнеко.



Сало можна вживати під час схуднення

Міф №3: Українці завжди споживали багато сала та свинини

"Якщо говорити про епоху доіндустріальну, то все ж таки на столах середньостатистичного українського селянина сало було рідше, ніж приміром, пшоняна каша чи борщ, чи капуста, чи засолені або квашені огірки, а м’ясні сальні страви були радше візитівкою свята", – сказала Брайченко.



Раніше сало було лише візитівкою застілля

Міф №4: сало — це суцільний жир, холестерин і нічого більше

"Як джерело арахідованої та леінованої кислот, то сало нам необхідне, але знову ж таки сало – це як ліки, тобто мають своє дозування. В салі є холестерин, але це так званий корисний холестерин. Знову ж таки, якщо ми будемо багато його їсти більше ніж 100 – 200 грамів, то ми можемо теоретично, підвищити рівень холестерину”, – сказала лікарка-дієтолог.



Сало треба вживати в певних дозах

Міф №5: У салі немає вітамінів

"В салі є безліч жиророзчинних вітамінів: А, Д, Е, Ф, К. Ці вітаміни дуже добре впливають на якість шкіри. Для зору також вітамін А необхідний, вітамін Е для жіночої гормональної системи дуже добре працює, а вітамін К і Ф добре впливає на згортання крові. Тому в невеликій кількості, якщо ви любите сало, воно може бути у вашому житті", – пояснила Дейнеко.



У салі у безліч вітамінів

Міф №6: Українцям не варто пишатися національним продуктом

"Мені здається, тут фольклор зіграв трохи з нами злий жарт. Ми наскільки легковажно ставимося до цього продукту, який сьогодні, можливо, і є частиною візитівки нашої кухні, що втрапили в невеличку халепу. Халепа ця полягає у наступному: жартівливе ставлення до сала, таке трохи зневажливе, призводить до того, що їсти сало навіть соромно. Мені здається, прийшов час це змінити", – наголосила засновниця проєкту Їzhakultura.



Їсти сало – не соромно

Міф №7: Сало й алкоголь – брати-нерозлийвода

"Не зовсім позитивне поєднання сала і алкоголю. Це впливає на підшлункову залозу. Надлишок жирів для підшлункової залози – це не особливо добре. Алкоголь також негативно впливає на підшлункову залозу. Знову ж таки, вся справа в дозуванні", – пояснила лікарка.



Сало та алкоголь краще не поєднувати

Про вегетаріанське сало – дивіться у програмі.