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      З милим рай і в курені: чому Радянський Союз нав'язував цю думку багатьом поколінням

      Обережно, міф 10 Читать новость на русском

      "З милим рай і у курені". Ви 100% чули цей вислів і знаєте його ще з дитинства. Його дівчаткам розповідали мами та бабусі. Але що ж насправді означає цей вислів, чи існує він закордоном та що про нього думають українці?

      В Україні статистика розлучень зовсім невтішна: кожен другий шлюб розпадається.

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      І насправді причин для цього є багато:

      • Люди по-справжньому не підходять один одному, бо відносини все-таки треба плекати. 
      • Сім'ї стають чужими. Через високу трудову міграцію члени родин втрачають зв'язок та спільні інтереси, що призводить до розриву.
      • Поведінкові причини: алкоголізм, насильство у родині, нехтування власними дітьми.
      • Економічний фактор. Є звичайно пари, які вірять в рай у курені, але такі тандеми нерідко при перших же труднощах розлітаються на друзки.


      В Україні статистика розлучень зовсім невтішна: кожен другий шлюб розпадається

      • Звідки пішов вислів "З милим рай і в курені"

      Соціологиня Ольга Балакірєва зазначила, що це почалося ще за часів Радянського Союзу. Тоді з'явилася і ще один відомий вислів: "У Радянському Союзі немає сексу". А чому немає? Все дуже просто – умови, у яких жили люди не дозволяли мати вільний простір навіть для побудови здорового сексуального життя.

      Це було частиною життя декількох поколінь. Люди були готові створювати ці стосунки, підтримувати їх, попри жахливі побутові умови,
      – пояснила психологиня Ірина Колесник.

      Балакірєва додала, що за радянських часів використовували цей вислів, наголошуючи на тому, що духовне ставлення, любов, відчуття бажання бути разом – все це важливіше, аніж матеріальні умови. 

      Насправді це поняття вперше прозвучало у 1815 році у вірші російського поета татарського походження Нігмата Ібрагимова. Він написав:


      Вірш Нігмата Ібрагимова

      Цей вірш став дуже популярним серед тодішнього населення, він дійшов до самого царя. Письменниця Ірена Карпа підкреслила, що у такий спосіб зазвичай виправдовували жахливі умови комунальних квартир. 

      • Що про це думають українці
      – Якщо людина кохана, то з нею – рай, а якщо, наприклад, алкоголік, чи грубіян, то він вже і не милий.

      – Це значить дивитися в один бік. 

      – Можна всі негаразди пройти разом. Навіть попри відсутність коштів можна жити. Якщо любиш.

      – Чула цей вислів. Не пам'ятаю, напевно від бабусі.

      Значить вкладалося це поняття ще змалечку, з казками про "жили щасливо і померли в один день". Але ж що поганого у тому, щоб жити у злагоді?

      Більше – дивіться у відео.

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      22 листопада
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      Автор: Ярослав Демяненко
      Теги: Новини України Обережно, міф Історія СРСР Психологія сім'ї Батьки і діти
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