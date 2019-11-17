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      Українці ніколи не матюкалися: шокуючі факти, що доводять зворотне

      Обережно, міф 759 Читать новость на русском

      Соціальний міф – це продукт людської свідомості, хибні уявлення суспільства про процеси чи об'єкти навколишнього середовища, що ґрунтуються на неправдивих псевдонаукових фактах або вигадках. Простими словами – ненаукові твердження, хибні уявлення, міські легенди без яких ми просто жити не можемо.

      І часто це виходить за такі рамки, що без лайливого слова ніяк не обійтися. А ось і перша тема – лайка у нашому житті.

      Важливо! Українські мати: лайся красиво (18+)

      Нічогенький резонанс ще влітку викликала новина про матюччя у публічному просторі.

      Закон про протидію лихослів'ю є криком моєї душі вже на завершення каденції у парламенті. Та кількість лайки, яка перебуває у публічному просторі, є абсолютною неприпустимою,
      – сказала нардепка попереднього скликання Ольга Богомолець.

      І як мені тепер висловлювати свої думки? Дізнаємося, як же і відколи лайка побутує в українському суспільстві.

      • Чи дійсно українці ніколи не матюкалися

      Філолог та письменник Остап Українець підкреслив, думка, що українці не матюкалися – це брехня. І навіть є дані, які це підтверджують. Наприклад, словники містять лайливі українські слова, які використовувалися ще у 16 столітті. А ті слова, які ми зараз вважаємо нецензурними, раніше були лише трішечки вульгарними.


      Лайка в "Ізборніку"

      • Звідки в українському лексиконі з'явилися матюки

      Версія 1: лайка залишилася у спадок від кочових гунів, які рознесли бране слово усією Євразією.

      Версія 2: лайка прийшла з навалою монголо-татар. Нібито наші предки сприймали чужі слова як образливі.

      Версія 3: найімовірніше те, що матюки мають коріння у релігійних віруваннях людей. Перші матюки зародилися стихійно, у часи Київської Русі. Тоді ці слова вважалися ледь не священними та символізували родючість.


      Найімовірніше те, що матюки мають коріння у релігійних віруваннях людей

      У часи Київської Русі, наприклад, назвати когось псом було набагато гіршою образою, ніж назвати когось будь-яким словом, яке сьогодні запікають на телебаченні. Тому з одного боку, так, матюкалися, з іншого – це для них взагалі були не матюки.

      • Як переконатися в тому, що це – правда

      Аби бути впевненими у тому, що наші предки матюкалися – треба зануритися у народну творчість. Повірте, у гуцульських коломийках лайку використовували не рідше, ніж ми у повсякденному житті. Нюанс лише у тому, що раніше ці слова зовсім не були лайливими, а мали інше значення.

      Таке слово як бл*дь лише у 16 чи 17 столітті стало нецензурним, а до того означало людину, яка погано говорить. У "Лексисі" Зизанія це слово трактується як "чоловік шкарадної мови". Походить від слова "блуд",
      – пояснив Остап Українець.

      Добре, а що думають не експерти, а звичайні, пересічні українці. Аби дізнатися їхню думку – наш неспеціальний кореспондент Андрій Козлов перемістився до найближчого парку. Як це було – дивіться у відео.

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      Автор: Ярослав Демяненко
      Теги: Новини України Обережно, міф Історія
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