Українські мати: лайся красиво (18+)
Нардеп Ольга Богомолець зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюків – "Про протидію лихослів'ю". Редакція 24 Каналу дослідила призабуту автентичну українську лайку і хоче вас познайомити з нашими матами.
Наша редакція аж ніяк не закликає вас лаятися. Але іноді творчий процес нереальний без смачного слівця. Та й науковці доводять, що креативні, успішні люди іноді використовують у своїй мові лайку. Це зменшує стрес і переживання, допомагає яскравіше донести думку до співрозмовника. Головне – не перестаратися. Тож хай лайка , якщо буде, то рідною мовою!
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Матюки від сусідів
З Росії
Більшість матюків, якими користуються українці, прийшли до нас із Росії. Усі ці слова направду брудні і неприємні. Адже в їхній основі секс, слова пов’язані з назвами геніталій. Використання таких слів не лише робить мову грубою, брудною, брутальною, але й нівелює і принижує сам секс. Робить це заняття на підсвідомому рівні чимось постидним, поганим.
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Пробач, не втрималися
Виникає питання, а звідки ж ця брудна лайка взялася в росіян? Науковці висувають декілька версій. Давайте розглянемо коротко їх.
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Їх створив сам російський народ, коли формувався з різних племен. Сталося це приблизно у XIII-XV столітті, до того в жодному літописі матюків не зафіксовано.
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Матюки прийшли від татаро-монголів. Золота орда справді у цей період була дуже потужною і тримала під контролем землі сучасної Росії близько трьох століть. Науковці, які дотримуються цієї теорії, запевняють, що в татаро-монгол ці лайливі слова були похвалою, зверненням до поганських богів.
З Польщі
Іншу групу лайливих слів українці, особливо з західних областей, запозичили у поляків. Україна була довго під контролем Польщі: змішані шлюби, обмін культурним досвідом неминуче приніс в наше життя й польські мати.
А наші західні сусіди люблять присмачити мову міцним слівцем. Однак, і тут більшість матюків побудовані на сексі, статевих органах і статевих діях.
Окремої уваги заслуговує найпоширеніший польський матюк – kurwa. У Польщі його використовують постійно, від малого до старого. Цікаво, що це слово позначає одразу цілий спектр емоцій: від позитивних до різко негативних.
Чому українці запозичили чужі мати?
Чому ж ми такі унікальні, з власною мовою і колоритом використовуємо чужі лайливі слова? Через низку причин українці набралися чужих традицій, звичок, світобачення, а разом з ним – і чужих матюків. Так стається не лише в нас, а між всіма країнами, які певний час мають інтенсивний контакт. Йдеться про війни (як перебування іноземних військ на нашій території, так і служіння українців в чужих арміях), навмисне переселення народів, змішані шлюби і т.д.
Автентичні українські матюки
Але, на щастя, маємо і власну лайку, яка таки збереглася! Переважна більшість цих слів і виразів збереглися з козацької доби. Військові, які більшість часу перебували у чоловічій компанії, любили вставити смачний вираз у свої розмови. Згадаймо лише знаменитий козацький лист турецькому султану 1676 року.
Картина Рєпіна
Українські лайливі слова мають інше походження, ніж російські і польські. Якщо наші сусіди матюки взяли з сексу і сексуальних дій, то в Україні лайка ґрунтується на копроректальних процесах. А якщо говорити звичайною мовою, то у сварках наші предки найчастіше для образи використовували дупу і фекалії! Як в словесних баталіях, так і в прямому розумінні. Під час надто палких дискусій сусіди могли одне одному продемонструвати свій м’яз, щоб показати зверхнє, зневажливе ставлення.
Українські "традиції" в дії
Емоційності своїй мові українці додавали за допомогою слів і словосполучень: гімно, лайно, гімно собаче, срака, повна дупа, гімнюк, засранець, серун, бздюх, пердун і т.д.
Сексуальний акт для наших предків був чимось прекрасним і високим, тож ображаючи одне одного, вони зверталися до рівня дупи і фекалій, як чогось неприємного, смердючого, відходів.
До речі, це об’єднує традицію української лайки з європейською. Тут також використовують дупу і лайно, як образу опонента чи висловлення гніву, стурбованості. Наприклад, французьке merde, німецьке Scheisse, Sie mir Arsch, Dreck, Zecken, польське gówno.
Інша категорія українських лайливих виразів пов’язана з чортом, бісом. Тобто злою силою. Українці як народ віруючий, вважали, що все погане від дідька. Тож надокучливий опонент посилався до злої сили. Якщо хтось не оправдував їхні сподівання, виникало питання: Якого дідька? Якщо хтось надмірно надокучав – Іди до чорта! Коли людина виправдовувала свої дивні дії, то казала: Біс попутав. На Галичині використовували у цих цілях також слово холєра, яке теж позначало зло, нечисть. Мабуть, вам не раз доводилося чути: Холєра ясна!
ТОП-10 найвлучніших
Якщо ми переконали вас, що лаятися краще рідною мовою, тоді ось найсмішніші образливі вислови, які дуже прикрасять вашу мову і швидше потішать опонента, ніж образять:
А щоби твоя срака по шву розійшлася
Ах ти удуде смердячий
Діждався сраної немочі
Бісова ковінька
А щоб ти падло дристало та й пристало
А щоб тобі булька з носа вискочила
Всрався тай криво
Лучше б я чорта зобачив, як тебе
Тиць моя радість
Ти, гімно нероздушене
Українська мова прекрасна, як не крутіть! І в чистому поетичному вигляді, і в лайці. Радимо нашим чиновникам і шоу-менам, які люблять лаятися, взяти на озброєння гарячі вислови українською.