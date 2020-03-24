Коронавірус й квоти: у Верховній Раді знову підняли мовне питання

Представники опозиційної фракції у парламенті стверджують, що у Верховній Раді під привидом боротьби з коронавірусом намагаються скасувати норми, які захищають українську мову. Читайте про це у статті на сайті 24 каналу.

23 березня народні депутати від "Європейської солідарності" заявили, що "слуги народу" хотіли "протягнути" через робочу групу правки до низки законів, що регулюють функціонування української мови.

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Ця група займається підготовкою закону що направлений на запобігання економічних наслідків коронавірусу.

Нардеп Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook оприлюднив цей документ.

У ньому йдеться про такі зміни:

Зупинити дію ч.1 статті 9 "Захист інтересів держави та національного телерадіовиробництва" і законів про ТБ і радіомовлення. Зупинити дію статті 10 цього ж закону, яка передбачає 75% української мови в телеефірі і дублювання українською всіх іноземних фільмів. Дозволити телерадіоорганізаціям не дотримуватися умов ліцензій і скасувати за це штрафні санкції. Зупинити дію статті 15 Закону "Про кінематографію", яка забороняє демонструвати фільми, що спрямовані проти незалежності України, поширюють російську або комуністичну пропаганду, принижують українську націю чи мову або учасниками фільму є особи, включені в Перелік осіб, що загрожують національній безпеці. Відкласти до 2024 року вступ у дію статті 23 закону про мову "Державна мова у сфері культури". Збільшення частки української мови на телебаченні і радіо відкласти до 2026 року.

Дуже дивним виглядають два факти – що такі зміни начебто хотіли "закласти" у закон, який пов'язаний з коронавірусом, а також, що у документу немає автору.

Робочій групі напрацювання подали від Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики. Проте там навіть не розглядали такий документ, і це підтвердив голова Комітету, "слуга народу", Олександр Ткаченко, повідомив В'ятрович.

На жаль, нам не вдалося поспілкуватися з самим Ткаченком – у його приймальні ніхто не відповідає на дзвінки. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія й пресслужба фракції також не відреагували.

А от Володимир В’ятрович переконаний, що саме "слуги народу" стоять за такими ініціативами.

Цю ідею було подано зі сторони "Слуги народу", але хто саме є автором, наразі невідомо,

– сказав у коментарі для сайту 24 каналу нардеп.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року одіозний "слуга народу" Максим Бужанський виступав з ініціативою про скасування закону 5670-Д про державну мову.

Але подібні ініціативи залишаються лише інформаційними вкидами, користь від яких отримують обидві сторони – "слуги народу" хочуть зберегти проросійський електорат, а їх опоненти ще раз демонструють свою відданість гаслу "мова, віра, армія".

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Робоча група Верховної Ради не підтримала пропозиції скасувати норми, які захищають українську мову, тож питання наразі зняте.