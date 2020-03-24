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      Коронавирус и квоты: в Верховной Раде снова подняли языковой вопрос

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      Представители оппозиционной фракции в парламенте утверждают, что в Верховной Раде под видом борьбы с коронавирусом пытаются отменить нормы, которые защищают украинский язык. Читайте об этом в статье на сайте 24 канала.

      23 марта народные депутаты от "Европейской солидарности" заявили, что "слуги народа" хотели "протащить" через рабочую группу поправки к ряду законов, регулирующих функционирование украинского языка.

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      Эта группа занимается подготовкой закона, направленного на предотвращение экономических последствий коронавируса.

      Нардеп Владимир Вятрович на своей странице в Facebook обнародовал этот документ.

      В нем говорится о таких изменениях:

      1. Остановить действие ч. 1 статьи 9 "Защита интересов государства и национального телерадиопроизводства" и законов о ТВ и радиовещании.
      2. Остановить действие статьи 10 этого же закона, которая предусматривает 75% украинского языка в телеэфире и дублирование на украинский всех иностранных фильмов.
      3. Разрешить телерадиоорганизациям не соблюдать условия лицензий и отменить за это штрафные санкции.
      4. Приостановить действие статьи 15 закона "О кинематографии", запрещающей демонстрировать фильмы, направленные против независимости Украины, распространящие российскую или коммунистическую пропаганду, унижающие украинскую нацию или язык или если участниками фильма являются лица, включенные в Список лиц, угрожающих национальной безопасности.
      5. Отложить до 2024 года введение в действие статьи 23 закона о языке "Государственный язык в сфере культуры".
      6. Увеличение доли украинского языка на телевидении и радио отложить до 2026 года.

      Очень странным выглядят два факта – что такие изменения якобы хотели "заложить" в закон, который связан с коронавирусом, а также, что у документа нет автора.

      Рабочей группе наработки подали от Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Однако там даже не рассматривали такой документ, и это подтвердил председатель Комитета, "слуга народа", Александр Ткаченко, сообщил Вятрович.

      К сожалению, нам не удалось пообщаться с самим Ткаченко – в его приемной никто не отвечает на звонки. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и пресс-служба фракции также не отреагировали.

      А вот Владимир Вятрович убежден, что именно "слуги народа" стоят за такими инициативами.

      Эту идею было подано со стороны "Слуги народа", но кто именно является автором, пока неизвестно,
      – сказал в комментарии для сайта 24 канала нардеп.

      Напомним, что в конце прошлого года одиозный "слуга народа" Максим Бужанский выступал с инициативой об отмене закона 5670-Д о государственном языке.

      Но подобные инициативы остаются лишь информационными вбросами, пользу от которых получают обе стороны – "слуги народа" хотят сохранить пророссийский электорат, а их оппоненты еще раз демонстрируют свою приверженность лозунгу "Язык, вера, армия".

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      Рабочая группа Верховной Рады не поддержала предложения отменить нормы, которые защищают украинский язык, поэтому вопрос теперь снят.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Коронавирус в Украине Публикации Статьи Новости политики Верховная Рада Украинский язык Языковые квоты языковый вопрос
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