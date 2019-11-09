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      Украинские маты: ругайся красиво (18+)

      42538 Читати новину українською
      Ругайся красиво!
      Ругайся красиво! / 24 Канал

      Нардеп Ольга Богомолец зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию". Редакция 24 канала исследовала подзабытой аутентичную украинскую ругань и хочет вас познакомить с нашими матами.

      Наша редакция отнюдь не призывает вас ругаться. Но иногда творческий процесс нереален без смачного словца. Да и ученые доказывают, что креативные, успешные люди иногда используют в своей речи ругательства. Это уменьшает стресс и переживания, помогает ярче донести мысль до собеседника. Главное – не переусердствовать. Поэтому пусть ругань, если будет, то на родном языке!

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      Матюки от соседей

      Из России

      Большинство матерных слов, которыми пользуются украинцы, пришли к нам из России. Все эти слова действительно грязные и неприятные. Ведь в их основе секс, слова связаны с названиями гениталий. Использование таких слов не только делает речь грубой, грязной, грубой, но и нивелирует и принижает сам секс. Делает это занятие на подсознательном уровне чем-то постыдным, плохим.

      Матюки українською
      Прости, не удержались

      Возникает вопрос, а откуда же эта грязная ругань взялась у россиян? Ученые выдвигают несколько версий. Давайте кратко рассмотрим их.

      1. Их создал сам русский народ, когда формировался из разных племен. Произошло это примерно в XIII-XV веке, до того ни в одной летописи мата не зафиксировано.
      2. Матерные слова пришли от татаро-монголов. Золотая орда действительно в этот период была очень мощной и держала под контролем земли современной России около трех веков. Ученые, которые придерживаются этой теории, уверяют, что у татаро-монгол эти бранные слова были похвалой, обращением к языческим богам.

      Из Польши

      Другую группу бранных слов украинцы, особенно из западных областей, позаимствовали у поляков. Украина была долго под контролем Польши: смешанные браки, обмен культурным опытом неизбежно принес в нашу жизнь и польские маты.

      А наши западные соседи любят сдобрить речь крепким словцом. Однако, и здесь большинство матерных слов построены на сексе, половых органах и половых действиях.

      Отдельного внимания заслуживает самый распространенный польский мат – "kurwa". В Польше его используют постоянно, от малого до старого. Интересно, что это слово обозначает сразу целый спектр эмоций: от положительных до резко отрицательных.

      Почему украинцы позаимствовали чужие?

      Почему же мы такие уникальные, с собственным языком и колоритом используем чужие бранные слова? По ряду причин, украинцы набрались чужих традиций, привычек, мировоззрения, а вместе с ними – и чужих матерных слов. Так происходит не только у нас, а между всеми странами, которые определенное время имеют интенсивный контакт. Речь идет о войне (как пребывание иностранных войск на нашей территории, так и служение украинцев в чужих армиях), умышленно переселения народов, смешанные браки и т.д.

      Аутентичные украинские матерные слова

      Но, к счастью, имеем и собственную брань, которая все-таки сохранилась! Подавляющее большинство этих слов и выражений сохранились из казацкой эпохи. Военные, которые большинство времени находились в мужской компании, любили вставить смачные выражения в своих разговорах. Вспомним только знаменитое казацкое письмо турецкому султану в 1676 году.

      Українські матюки
      Картина Репина

      Украинские матерные слова имеют другое происхождение, чем российские и польские. Если наши соседи матерные слова взяли из секса и сексуальных действий, то в Украине брань основывается на копроректальных процессах. А если говорить обычным языком, то в ссорах наши предки чаще всего для оскорбления использовали задницу и фекалии! Как в словесных баталиях, так и в прямом смысле. Во время особенно жарких дискуссий соседи могли друг другу продемонстрировать свой мышцу, чтобы показать высокомерное, пренебрежительное отношение.

      Мати українською
      Украинские "традиции" в действии

      Эмоциональности на своем языке украинцы добавляли с помощью слов и словосочетаний: "говно, дерьмо, говно собачье, жопа, полная жопа, говнюк, засранец, серун, бздюх, пердун" и т.д.

      Сексуальный акт для наших предков был чем-то прекрасным и высоким, поэтому оскорбляя друг друга, они обращались до уровня задницы и фекалий, как чего-то неприятного, вонючего, отходов.

      Кстати, это объединяет традицию украинского брани с европейской. Здесь также используют задницу и дерьмо, как оскорбление оппонента или выражение гнева, озабоченности. Например, французское merde, немецкое Scheisse, Sie mir Arsch, Dreck, Zecken, польское gówno.

      Другая категория украинских бранных выражений связана с чертом, бесом. То есть, злой силой. Украинцы как народ верующий, считали, что все плохое от лешего. Поэтому надоедливый оппонент ссылался к злой силе. Если кто-то не оправдывал их надежды, возникал вопрос: Якого дідька? Если кто-то чрезмерно докучал – ди до чорта! Когда человек оправдывала свои странные действия, то говорил: Біс попутав. На Галичине использовали в этих целях также слово "холера", которое тоже обозначало зло, нечисть. Наверное, вам не раз приходилось слышать: Холєра ясна!

      ТОП-10 самых точных

      Если мы убедили вас, что ругаться лучше на родном языке, тогда вот самые смешные оскорбительные высказывания, которые очень украсят вашу речь и скорее порадуют оппонента, чем обидят:

      А щоби твоя срака по шву розійшлася

      Ах ти удуде смердячий

      Діждався сраної немочі

      Бісова ковінька

      А щоб ти падло дристало та й пристало

      А щоб тобі булька з носа вискочила

      Всрався тай криво

      Лучше б я чорта зобачив, як тебе

      Тиць моя радість

      Ти, гімно нероздушене

      Украинский язык прекрасен, как не крути! И в чистом поэтическом виде, и в брани. Советуем нашим чиновникам и шоу-менам, которые любят ругаться, взять на вооружение горячие высказывания на украинском.

      Видео о том, как матерятся украинские политики (18+):

       

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      Автор: Настя Сукач
      Теги: Новости Украины Новости России Законодательство Публикации Статьи Новости Польши языковый вопрос Законпроект о дематюкации Ольга Богомолец
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