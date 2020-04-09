Большинство жителей Донбасса поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного

Большинство жителей оккупированных территорий Донбасса поддерживают внесение изменений в Конституцию и предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине.

Результаты опроса опубликовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

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В целом с ноября 2018 года, когда проводился предыдущий опрос, в Донецкой и Луганской областях возросло количество людей, которые считают приемлемым предоставление русскому языку в Украине статуса второго государственного.

Ранее такое решение поддерживали от 54% до 57%. Зато в 2020 году 60% жителей Донбасса поддерживают это решение.

Неприемлемым этот шаг считают 21% респондентов в Донецкой и 16% в Луганской областях. Не смогли ответить на этот вопрос 19% опрошенных в Донецкой и 24% опрошенных в Луганской областях.

Исследование провели с 18 февраля по 2 марта 2020 года. Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%.

Заметим, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. 6 декабря Венецианская комиссия решила, что документ не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств.



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала