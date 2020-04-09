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      Большинство жителей Донбасса поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного

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      Донбасс поддерживает придание русскому языку статуса государственного / 24 канал

      Большинство жителей оккупированных территорий Донбасса поддерживают внесение изменений в Конституцию и предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине.

      Результаты опроса опубликовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

      Ранее Изменения в закон про украинский язык как государственный рассмотрят в Раде, – Разумков

      В целом с ноября 2018 года, когда проводился предыдущий опрос, в Донецкой и Луганской областях возросло количество людей, которые считают приемлемым предоставление русскому языку в Украине статуса второго государственного.

      Ранее такое решение поддерживали от 54% до 57%. Зато в 2020 году 60% жителей Донбасса поддерживают это решение.

      Неприемлемым этот шаг считают 21% респондентов в Донецкой и 16% в Луганской областях. Не смогли ответить на этот вопрос 19% опрошенных в Донецкой и 24% опрошенных в Луганской областях.

      Исследование провели с 18 февраля по 2 марта 2020 года. Теоретическая погрешность исследования составляет 3,5%.

      Заметим, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. 6 декабря Венецианская комиссия решила, что документ не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств.

      закон про мову що це таке
      Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Социологическое исследование Новости Луганска Новости Донецка языковый вопрос Законодательство Украинский язык
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