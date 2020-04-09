Більшість жителів Донбасу підтримують надання російській мові статусу державної: дослідження
Більшість жителів окупованих територій Донбасу підтримують внесення змін до Конституції та надання російській мові статусу другої державної в Україні.
Результати опитування опублікував Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
Раніше Зміни до закону про українську мову як державну розглянуть у Раді, – Разумков
Загалом з листопада 2018 року, коли проводилося попереднє опитування, в Донецькій і Луганській областях зросла кількість людей, які вважають прийнятним надання російській мові в Україні статусу другої державної.
Раніше таке рішення підтримували від 54% до 57%. Натомість у 2020 році 60% жителів Донбасу підтримують це рішення.
Неприйнятним цей крок вважають 21% респондентів у Донецькій і 16% у Луганській областях. Не змогли відповісти на це запитання 19% опитаних у Донецькій і 24% опитаних у Луганській областях.
Дослідження провели з 18 лютого по 2 березня 2020 року. Теоретична похибка дослідження становить 3,5%.
Зауважимо, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. 6 грудня Венеціанська комісія вирішила, що документ не встановлює належного балансу між українською мовою та мовами меншин.
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