Зміни до закону про українську мову як державну розглянуть у Раді, – Разумков

Верховна Рада України буде розглядати законопроєкти, якими планують внести зміни до закону про функціонування української мови як державної. Щонайменше один із таких проєктів вже пройшов комітет.

Про це говорив спікер українського парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

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За словами голови ВРУ, щодо змін до мовного закону є кілька законопроєктів.

Якщо я не помиляюся, то один з них пройшов комітет. І вони потраплять в зал. А далі рішення буде ухвалювати Верховна Рада,

– сказав Разумков.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. 6 грудня Венеціанська комісія вирішила, що документ не встановлює належного балансу між українською мовою та мовами меншин.

Чому Венеціанській комісії не сподобався наш закон про мову та про інші аспекти "дискримінації" російськомовних – читайте у матеріалі 24 каналу.



Закон про мову: що слід знати / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, 10 грудня нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявляв, що вніс до Ради законопроєкт, у якому мовиться про те, щоб визнати мовний закон таким, що втратив чинність.

Однак тоді голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, також депутат від "Слуги народу", наголошував, що не кожен законопроєкт, зареєстрований депутатом фракції, є позицією фракції.