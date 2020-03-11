04:43
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, 10 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17

      Изменения в закон об украинском языке как государственном рассмотрят в Раде, – Разумков

      - Читати новину українською

      Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроекты, которыми планируют внести изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного. Как минимум один из таких проектов уже прошел комитет.

      Об этом говорил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина". 

      Немного ранее  ли пересматривать закон о языке в Украине: заявление Бородянского

      По словам председателя ВРУ, об изменениях к языковому закону есть несколько законопроектов.

      Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада,
      – сказал Разумков.

      Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. 6 декабря Венецианская комиссия решила, что документ не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств. 

      Почему Венецианской комиссии не понравился наш закон о языке и о других аспектах "дискриминации" русскоязычных – читайте в материале 24 канала.

      Язык
      Закон о языке: что следует знать / Инфографика 24 канала

      Заметим, 10 декабря нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявлял, что внес в Раду законопроект, в котором говорится о том, чтобы признать языковой закон утратившим силу.

      Однако тогда председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, также депутат от "Слуги народа", подчеркивал, что не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом фракции, является позицией фракции.

      государственный язык
      Сколько людей в Украине говорят на украинском / Инфографика 24 канала

      В 2020 году на Донбассе погибли 22 военных: поименный список
      сегодня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков Законодательство Украинский язык Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      10 марта , 22:30 Коллапс судебной системы близко: Зеленский сознательно не разблокирует реформу
      Роман Маселко
      10 марта , 22:00 Свобода и демократия мира под угрозой
      Уляна Супрун
      9 марта , 20:15 Обвал на биржах: что следует знать о масштабном падение фондовых рынков
      Тетяна Панасюк
      8 марта , 17:26 Муж принял 13-летнего мальчика после того, как родители-усыновители покинули его в больнице
      Марія Бондар
      10 марта , 21:27 Саудовская Аравия против России: почему началась и чем завершится нефтяная война
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук