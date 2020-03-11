Изменения в закон об украинском языке как государственном рассмотрят в Раде, – Разумков

Верховная Рада Украины будет рассматривать законопроекты, которыми планируют внести изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного. Как минимум один из таких проектов уже прошел комитет.

Об этом говорил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

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По словам председателя ВРУ, об изменениях к языковому закону есть несколько законопроектов.

Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада,

– сказал Разумков.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. 6 декабря Венецианская комиссия решила, что документ не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств.

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Закон о языке: что следует знать / Инфографика 24 канала

Заметим, 10 декабря нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявлял, что внес в Раду законопроект, в котором говорится о том, чтобы признать языковой закон утратившим силу.

Однако тогда председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, также депутат от "Слуги народа", подчеркивал, что не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом фракции, является позицией фракции.