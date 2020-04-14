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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
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      Сколько украинцев поддерживают продление карантина: результаты соцопроса

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      Мнение людей о карантине / Окна

      Из-за пандемии коронавируса в Украине до 24 апреля ввели карантин. Однако его могут продлить, если вспышка болезни не пойдет на спад.

      Продление карантина до июня

      70% украинцев поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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      Зато против продления карантина выступают 23% опрошенных. Последних больше среди жителей Юга, бедных респондентов, сторонников партии Шария, "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Батькивщины".

      Условия карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      Карантин во время Пасхи и майских праздников

      80% опрошенных поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, 75% – на время майских праздников. Среди тех, кто против ограничений на время Пасхи, больше всего представителей среди верующих УПЦ (МП) и атеистов.

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      Штрафы за нарушение карантина

      Зато уменьшилось число тех, кто выступает за введение штрафов для людей за нарушение условий карантина. За две недели – с 75% до 55%. Жесткие меры к нарушителям карантина, вплоть до лишения свободы, поддерживают лишь 25% опрошенных.

      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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      Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
      Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
      Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
      Сроки проведения: 10-12 апреля 2020 года.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости политики Социологическое исследование Пасха
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