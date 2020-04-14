Сколько украинцев поддерживают продление карантина: результаты соцопроса
Из-за пандемии коронавируса в Украине до 24 апреля ввели карантин. Однако его могут продлить, если вспышка болезни не пойдет на спад.
Продление карантина до июня
70% украинцев поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Зато против продления карантина выступают 23% опрошенных. Последних больше среди жителей Юга, бедных респондентов, сторонников партии Шария, "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Батькивщины".
Условия карантина в Украине / Инфографика 24 канала
Карантин во время Пасхи и майских праздников
80% опрошенных поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, 75% – на время майских праздников. Среди тех, кто против ограничений на время Пасхи, больше всего представителей среди верующих УПЦ (МП) и атеистов.
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Штрафы за нарушение карантина
Зато уменьшилось число тех, кто выступает за введение штрафов для людей за нарушение условий карантина. За две недели – с 75% до 55%. Жесткие меры к нарушителям карантина, вплоть до лишения свободы, поддерживают лишь 25% опрошенных.
Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Сроки проведения: 10-12 апреля 2020 года.
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