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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Скільки українців підтримують продовження карантину: результати соцопитування

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      Думка людей про карантин / Вікна

      Через пандемію коронавірусу в Україні до 24 квітня запровадили карантин. Однак його можуть продовжити, якщо спалах хвороби не піде на спад.

      Продовження карантину до червня

      70% українців підтримують можливе рішення щодо продовження карантинних заходів у разі загострення ситуації з поширенням коронавірусу до червня цього року. Такі результати опитування, проведених Соціологічною групою "Рейтинг".

      Важливо В Україні на COVID-19 захворіли 3372 людей: підтвердили 98 летальних випадків

      Натомість проти продовження карантину виступають 23% опитаних. Останніх більше серед мешканців Півдня, бідніших респондентів, прихильників партій Шарія, "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина".


      Умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Карантин під час Великодня та травневих свят

      80% опитаних підтримують можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят, 75% – на час травневих свят. Серед тих, хто проти обмежень на час Великодня, то найбільше представників серед вірян УПЦ (МП) та атеїстів.

      До слова У Києво-Печерській лаврі понад 90 хворих на коронавірус: храм закривають на карантин

      Штрафи за порушення карантину

      Натомість зменшилася кількість тих, хто виступає за запровадження штрафів для людей за порушення умов карантину. За два тижні – з 75% до 55%. Жорсткіші заходи щодо порушників карантину, аж до позбавлення волі, підтримують лише 25% опитаних.

      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Це цікаво Як і де можна займатися спортом під час карантину

      Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
      Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
      Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. 
      Терміни проведення: 10-12 квітня 2020 року

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Великдень Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Соціологічне дослідження Новини політики
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