Украинцы никогда не матерились: шокирующие факты, доказывающие обратное

Социальный миф – это продукт человеческого сознания, ошибочные представления общества о процессах или объектах окружающей среды, основанные на ложных псевдонаучных фактах или выдумках. Простыми словами – ненаучные утверждения, ошибочные представления, городские легенды, без которых мы просто жить не можем.

И часто это выходит за такие рамки, что без бранного слова никак не обойтись. А вот и первая тема – ругань в нашей жизни.

Важно! Украинские маты: ругайся красиво (18+)

Неплохой резонанс еще летом вызвала новость о брани в публичном пространстве.

Закон о противодействии сквернословию является криком моей души уже в завершение каденции в парламенте. Количество ругани, которая находится в публичном пространстве, абсолютно недопустимо,

– сказала нардеп предыдущего созыва Ольга Богомолец.

И как мне теперь выражать свои мысли? Узнаем, как же и с каких пор брань бытует в украинском обществе.

Действительно ли украинцы никогда не матерились

Филолог и писатель Остап Украинец подчеркнул, мнение, что украинцы не матерились – это ложь. И даже есть данные, подтверждающие это. Например, словари содержат бранные украинские слова, которые использовались еще в 16 веке. А те слова, которые мы сейчас считаем нецензурными, ранее были только немного вульгарными.



Брань в "Изборнике"

Откуда в украинском лексиконе появились матерные слова

Версия 1: брань осталась в наследство от кочевых гуннов, которые разнесли бранное слово по всей Евразии.

Версия 2: ругань пришла с нашествием монголо-татар. Якобы наши предки воспринимали чужие слова как оскорбительные.



Версия 3: вероятнее всего мат имеет корни в религиозных верованиях людей. Первые маты зародились стихийно, во времена Киевской Руси. Тогда эти слова считались чуть ли не священными и символизировали плодородие.



Скорее всего мат имеет корни в религиозных верованиях людей

Во времена Киевской Руси, например, назвать кого-то псом было гораздо худшим оскорблением, чем назвать кого-то каким-либо словом, которое сегодня запикают на телевидении. Поэтому с одной стороны, да, матерились, с другой – это для них вообще были не маты.

Как убедиться в том, что это – правда

Чтобы быть уверенными в том, что наши предки матерились – надо окунуться в народное творчество. Поверьте, в гуцульских частушках брань использовали не реже, чем мы в повседневной жизни. Нюанс лишь в том, что раньше эти слова вовсе не были бранными, а имели другое значение.

Такое слово как бл*дь только в 16 или 17 веке стало нецензурным, а до того означало человека, который плохо говорит. В "Лексисе" Зизания это слово трактуется как "человек гадкого языка". Происходит от слова "блуд",

– пояснил Остап Украинец.

Хорошо, а что думают не эксперты, а обычные, рядовые украинцы. Чтобы узнать их мнение – наш неспециальный корреспондент Андрей Козлов переместился в ближайший парк. Как это было – смотрите в видео.