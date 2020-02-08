Как на самом деле действуют афродизиаки: распространенные мифы

Люди всегда хотели казаться друг другу привлекательными. Поэтому использовали вещества, которые влияли на их либидо. Афродизиаки используют для повышения полового влечения. По представлению людей, они могут улучшить сексуальную жизнь, обогатить ее новыми ощущениями. Про афродизиаки, их влияние и главные мифы – читайте далее в материале 24 канала.

Название "афродизиак" происходит от древнегреческой богини любви Афродиты. По легенде, когда она родилась из морской пены и ступила на берег, под ногами начали распускаться травы и цветы. Люди добавляли их в пищу и замечали возбуждающий эффект.

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Еще раньше масла и травы с подобным воздействием использовали в древнем Египте. Например, были специальные рекомендации употреблять половые железы животных, потому что они содержат цинк. Также он содержится в морепродуктах и ​​мясе. По словам экспертов, это необходимое условие для того, чтобы качественно образовывалась сперма у мужчин и хорошо функционировали органы железы.

"Усиление либидо происходит, когда у мужчины или у женщины идет процесс сексуального созревания как всплеск концентрации сексуальной гармонии у андрогенов, преимущественно тестостерона. Как у мужчины, так и у женщины этот гормон – главный промоутер сексуального поведения", – рассказал врач-уролог Андрей Ситенко.

МИФ 1. Афродизиаки действуют на всех людей

Эксперты считают, что некоторые люди более чувствительны к воздействиям этих веществ и верят в эффект плацебо. В популярной медицинской литературе нет четких подтверждений действия афродизиаков на всех людей, однако у них есть адаптогенное действие.

Что такое адаптогены?Это природные средства, которые стимулируют защитные силы организма человека, адаптируют к изменениям погоды, колебаниям атмосферного давления, повышают устойчивость к стрессам, физическую и умственную работоспособность.



В них входит корень женьшеня, лимонник, куркума, чеснок, лук, женьшень.

Среди афродизиаков эксперты выделяют устрицы. Они даже по форме могут напоминать половые органы.



Среди афродизиаков – устрицы и морепродукты

Также яйца относят к веществам, которые влияют на общий тонус и сексуальную функцию, а также способствуют долголетию. К ним также относятся и ягоды – они хорошо влияют на здоровье мозга и кишечную микрофлору.

МИФ 2. Подъем вызывают экзотические продукты и ароматы

Знатоки убеждены, что есть нужно местные продукты и те, к которым вы привыкли. Наши органы пищеварения не всегда готовы к усвоению экзотических продуктов. Также большое значение играют и запахи.

"Хвойные запахи, запахи свежести не эрогенны. А сырные запахи, запахи плоти, мяса, масла в том числе, урины и фекальные запахи являются наиболее эрогенными", – рассказала парфюмер Елена Белова.



Запахи тоже определяют привлекательность

МИФ 3. Афродизиаки – это лишь пища и пищевые добавки

К афродизиакам относятся не только еда и добавки, к ним можно отнести и небольшое количество алкоголя. Большое количество спиртного наоборот выключит всю активность, рассказали эксперты.



Небольшое количество вина действует как афродизиак

Однако, все больше ученых сходятся во мнении – афродизиаки действуют скорее не химически, а психологически. На самом деле, секрет действия афродизиаков прост: качественная жизнь, спортивные нагрузки, искренние эмоции и приятная улыбка.