За нарушение этих норм владельцам грозят штрафы. Об этом пишет "ТСН".

Какие породы собак должны гулять в наморднике?

В перечень потенциально опасных относятся большие и физически сильные собаки, которые могут нанести серьезный вред в случае агрессии или неконтролируемого поведения.

Кавказская овчарка

Это крупная служебная собака с мощным телосложением и развитым охранным инстинктом. Она предана хозяину, но часто проявляет настороженность к незнакомцам.

Из-за сильного характера и склонности к доминированию требует опытного воспитания.

Немецкая овчарка

Одна из самых популярных служебных пород в мире. Она умная, хорошо поддается дрессировке, но имеет высокий уровень защитного инстинкта. В стрессовых ситуациях или без должного контроля может проявлять агрессию.

Ротвейлер

Крепкая и выносливая собака с мощной челюстью. Он предан семье, но может быть опасным из-за склонности к территориальной агрессии.

Однако без правильного воспитания способен быстро перейти к нападению.

Американский питбультерьер

Сильная и энергичная собака, которая исторически использовалась в боях. Имеет высокий болевой порог и сильный хват. При отсутствии контроля может представлять серьезную опасность для других животных и людей.

Алабай (среднеазиатская овчарка)

Большая сторожевая порода с независимым характером. Она самостоятельна в принятии решений и может проявлять агрессию к посторонним. Из-за своих размеров и силы требует особой ответственности от владельца.

Бультерьеры (все виды)

Они активные и физически крепкие собаки с высоким уровнем энергии. Эти собаки могут быть дружественными, но в то же время импульсивными.

Из-за сильных челюстей и выносливости представляют потенциальную угрозу в конфликтных ситуациях.

Акбаш

Редкая охранная порода, которая отличается независимостью и недоверием к чужим. Она способна самостоятельно принимать решения по защите территории. В случае угрозы может действовать решительно и без предупреждения.

Канарский дог

Массивная собака с выраженными охранными качествами. Имеет спокойный характер, но быстро реагирует на опасность. Через физическую силу и инстинкты может быть опасным без должного контроля.

Аргентинский дог

Охотничья порода, которая известна своей выносливостью и силой. Она имеет хорошо развитый инстинкт преследования добычи. Без правильной социализации может проявлять агрессию.

Доберман

Энергичная и быстрая собака с высоким интеллектом, она хорошо поддается дрессировке, но имеет сильный охранный инстинкт. В случае угрозы может действовать мгновенно и очень решительно.

Кроме этого, правила могут распространяться и на других собак, особенно если их вес превышает 10 – 15 килограммов или они демонстрируют агрессивное поведение.

Какие штрафы грозят владельцам за выгул без намордника?

Согласно статье 154 выгул собак без намордника в общественных местах является нарушением правил содержания животных. Особенно это касается потенциально опасных пород и крупных собак. За такие действия предусмотрена административная ответственность.

Владельцам может грозить штраф в размере от 170 до 340 гривен. Если же нарушение привело к вреду здоровью или имуществу других людей, сумма штрафа может возрасти, а также возможно привлечение к более серьезной ответственности.