За порушення цих норм власникам загрожують штрафи. Про це пише "ТСН".
Які породи собак повинні гуляти у наморднику?
До переліку потенційно небезпечних належать великі та фізично сильні собаки, які можуть завдати серйозної шкоди у разі агресії або неконтрольованої поведінки.
- Кавказька вівчарка
Це велика службова собака з потужною статурою і розвиненим охоронним інстинктом. Вона віддана господарю, але часто проявляє настороженість до незнайомців.
Через сильний характер і схильність до домінування потребує досвідченого виховання.
- Німецька вівчарка
Одна з найпопулярніших службових порід у світі. Вона розумна, добре піддається дресируванню, але має високий рівень захисного інстинкту. У стресових ситуаціях або без належного контролю може проявляти агресію.
- Ротвейлер
Міцний і витривалий собака з потужною щелепою. Він відданий родині, але може бути небезпечним через схильність до територіальної агресії.
Однак без правильного виховання здатен швидко перейти до нападу.
- Американський пітбультер’єр
Сильний і енергійний собака, який історично використовувався у боях. Має високий больовий поріг і сильний хват. За відсутності контролю може становити серйозну небезпеку для інших тварин і людей.
- Алабай (середньоазійська вівчарка)
Велика сторожова порода з незалежним характером. Вона самостійна у прийнятті рішень і може проявляти агресію до сторонніх. Через свої розміри та силу потребує особливої відповідальності від власника.
- Бультер’єри (усі види)
Вони активні та фізично міцні собаки з високим рівнем енергії. Ці собаки можуть бути дружніми, але водночас імпульсивними.
Через сильні щелепи та витривалість становлять потенційну загрозу у конфліктних ситуаціях.
- Акбаш
Рідкісна охоронна порода, яка відзначається незалежністю і недовірою до чужих. Вона здатна самостійно приймати рішення щодо захисту території. У разі загрози може діяти рішуче і без попередження.
- Канарський дог
Масивний собака з вираженими охоронними якостями. Має спокійний характер, але швидко реагує на небезпеку. Через фізичну силу та інстинкти може бути небезпечним без належного контролю.
- Аргентинський дог
Мисливська порода, яка відома своєю витривалістю і силою. Вона має добре розвинений інстинкт переслідування здобичі. Без правильної соціалізації може проявляти агресію.
- Доберман
Енергійний і швидкий собака з високим інтелектом, він добре піддається дресируванню, але має сильний охоронний інстинкт. У разі загрози може діяти миттєво і дуже рішуче.
Окрім цього, правила можуть поширюватися і на інших собак, особливо якщо їхня вага перевищує 10 – 15 кілограмів або вони демонструють агресивну поведінку.
Які штрафи загрожують власникам за вигул без намордника?
Згідно зі статтею 154 вигул собак без намордника у громадських місцях є порушенням правил утримання тварин. Особливо це стосується потенційно небезпечних порід та великих собак. За такі дії передбачено адміністративну відповідальність.
Власникам може загрожувати штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. Якщо ж порушення призвело до шкоди здоров’ю або майну інших людей, сума штрафу може зрости, а також можливе притягнення до більш серйозної відповідальності.
Правила також передбачають, що у громадських місцях собака має бути не лише у наморднику, а й на повідку. Це стосується парків, вулиць, транспорту та інших людних місць. Фахівці наголошують: намордник – це не покарання для тварини, а базовий засіб безпеки. Він допомагає уникнути конфліктних ситуацій і захищає як оточення, так і собаку.