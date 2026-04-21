Некоторые из них даже устанавливают рекорды, удивляя своими размерами и особенностями. Об этом пишет Treehudeer.

Как выглядят самые маленькие собаки?

Собаки поражают многообразием размеров – от гигантских до совсем крошечных. Именно мини-породы в последние годы набирают популярность, ведь они удобны для жизни в квартирах и часто становятся идеальными компаньонами.

Чихуахуа

Эту породу считают самой маленькой в мире, ведь ее вес обычно составляет всего 1 – 3 килограмма. Чихуахуа могут иметь короткую или длинную шерсть и разнообразные окрасы. Они очень преданы одному хозяину и часто проявляют защитный характер.

Несмотря на маленький размер, эти собаки нуждаются в воспитании, ведь могут быть упрямыми. Важно также регулярно ухаживать за их зубами, поскольку они склонны к стоматологическим проблемам.

Брюссельский грифон

Это небольшая порода с выразительной мордочкой и живым темпераментом. Изначально их выводили для борьбы с грызунами, поэтому они имеют любознательный и активный характер. Грифоны очень привязываются к хозяину и не любят оставаться в одиночестве.

Они могут быть чувствительными, поэтому нуждаются в мягком подходе в дрессировке. Шерсть требует регулярного ухода, особенно у жесткошерстных разновидностей.

Померанский шпиц

Эти пушистые собаки известны своей густой двойной шерстью и яркой внешностью. Они очень энергичные, игривые и любят быть в центре внимания. Померанцы легко обучаются, но могут проявлять склонность к громкому лаю. Несмотря на миниатюрный размер, они нуждаются в ежедневной активности.

Аффенпинчер

Эту породу часто называют "обезьяньим терьером" из-за ее забавного вида. Аффенпинчеры имеют сильный характер и могут быть достаточно упрямыми. Они активные, любознательные и любят исследовать окружающий мир.

Эти собаки хорошо подходят для опытных владельцев, которые готовы заниматься их воспитанием. В то же время они становятся преданными компаньонами на многие годы.

Папийон

Папийоны легко узнать по большим ушам, похожими на крылья бабочки. Они умные, активные и быстро обучаются новым командам. Эта порода хорошо ладит с детьми и другими животными при условии правильной социализации.

Папийоны нуждаются в регулярных физических нагрузках и умственных играх. Они прекрасно подходят для активных семей, которые готовы уделять им много внимания.

Что известно о самой маленькой собаке в мире?

Самой маленькой собакой в мире официально признано чихуахуа по имени Перл, рост которой составляет всего около 9 сантиметров. Рекорд зафиксировала Guinness World Records после официальных измерений ветеринаров.

Несмотря на миниатюрные размеры, собака является здоровой, активной и имеет яркий характер. Перл стала преемницей другой известной рекордсменки – Миракл Милли, которая ранее удерживала этот титул.

Владельцы отмечают, что любимица не чувствует себя маленькой и ведет себя уверенно даже рядом с большими собаками.

Крошка Перл / Фото Guinness World Records

