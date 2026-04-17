Некоторые из них могут радовать владельцев более 15 – 20 лет. Об этом пишет Treehudeer.
Смотрите также Ветеринары назвали породы собак, которые надо запретить: в чем причина
Почему одни собаки живут дольше других?
Ученые приблизились к объяснению, почему продолжительность жизни собак значительно отличается в зависимости от их размера. Исследование американских ученых, опубликовано в журнале PLOS One, охватило более 25 тысяч собак разных пород и выявило четкую тенденцию: меньшие породы в среднем живут дольше больших.
Одной из ключевых причин является разница в заболеваниях, которым подвержены животные. Большие собаки чаще страдают серьезными болезнями, в частности рак, проблемы с костями, желудочно-кишечные и неврологические расстройства. Также у них чаще фиксируют эндокринные нарушения и инфекционные заболевания, влияющие на общее состояние организма.
В то же время маленькие породы тоже имеют свои риски – среди них болезни сердца, глаз, дыхательной системы, а также проблемы с печенью или поджелудочной железой. Однако эти заболевания обычно менее агрессивные или лучше поддаются контролю, что позволяет животным жить дольше.
Ученые отмечают, что дело не только в количестве болезней, но и в их тяжести. Большие собаки чаще сталкиваются с патологиями, которые быстрее прогрессируют и имеют серьезные последствия для жизни. Именно это, по словам исследователей, и сокращает их среднюю продолжительность жизни.
Несмотря на полученные результаты, точную причину такого явления пока не установлено. Ученые предполагают, что роль могут играть особенности роста, обмена веществ и генетики крупных пород.
Исследователи подчеркивают, что большие собаки не обязательно будут менее здоровыми чем малые, но статистически они имеют более высокие риски серьезных заболеваний. Именно эти факторы и формируют разницу в продолжительности жизни.
Какие породы собак живут дольше всего?
- Чихуахуа
Чихуахуа – одна из самых маленьких пород собак в мире, но при этом она отмечается долгой жизнью. В среднем эти собаки живут от 14 до 16 лет, а иногда и дольше. Они очень активны, внимательны и быстро привязываются к хозяину. Чихуахуа хорошо чувствуют себя в квартире и не требуют большого пространства.
В то же время они чувствительны к холоду, поэтому нуждаются в теплой одежде в холодное время. Эта порода склонна к набору веса, поэтому важно контролировать питание. При надлежащем уходе чихуахуа могут прожить очень долгую и здоровую жизнь.
- Той-пудель
Это маленькая, но очень умная и энергичная собака. Ее продолжительность жизни составляет в среднем от 10 до 18 лет, но известны случаи значительно более долгой жизни. Пудели почти не линяют, что делает их хорошим выбором для людей с аллергией. Однако их шерсть требует регулярного ухода и стрижки.
Эти собаки легко обучаются и хорошо поддаются дрессировке. Они нуждаются как в физической активности, так и умственной нагрузке. Благодаря этому той-пудели остаются активными даже в почтенном возрасте.
- Померанский шпиц
Померанский шпиц – маленький, пушистый и очень харизматичный пес. Средняя продолжительность его жизни составляет 12 – 16 лет. Они имеют густую двойную шерсть, которая нуждается в регулярном расчесывании.
Шпицы известны своим живым характером и высокой социальностью. Они любят внимание и активно взаимодействуют с людьми. При правильном уходе эта порода редко имеет серьезные проблемы со здоровьем. Померанцы могут долго оставаться активными и игривыми.
- Австралийская пастушья собака
Энергичная и выносливая рабочая порода. В среднем она живет 12 – 16 лет, но имеет рекорды значительно большей продолжительности жизни. Эти собаки очень умные и требуют постоянной занятости. Они хорошо подходят для активных людей или жизни за городом. Без достаточной нагрузки могут скучать и проявлять нежелательное поведение.
Порода отличается крепким здоровьем и выносливостью. Регулярная активность помогает им сохранять форму и долголетие.
- Такса
Это узнаваемые собаки с длинным телом и короткими лапами. Их продолжительность жизни составляет 12 – 16 лет, но они часто живут и дольше. Эти собаки очень игривые, любознательные и имеют сильный характер. Они могут быть упрямыми, но в то же время очень преданные хозяевам.
Из-за особого строения тела таксы склонны к проблемам со спиной. Поэтому важно контролировать их вес и избегать чрезмерных нагрузок. При правильном уходе таксы могут оставаться активными много лет.
Что еще нужно знать о разных породах собак?
Большинство людей знает популярные породы собак, однако в мире существует немало редких и не менее впечатляющих животных. Эксперты выделили пять малоизвестных пород, которые сочетают в себе уникальную внешность, ум и преданность. Они могут стать отличным выбором для тех, кто ищет необычного домашнего любимца.
Зоологи назвали пять пород собак, известных своей исключительной преданностью: бернский зенненхунд, бордер-терьер, шиба-ину, немецкая овчарка и акита. Ученые объясняют, что способность псов формировать тесную эмоциональную связь с людьми связана с гормоном окситоцином, который повышается во время зрительного контакта и ласки.
Не все собаки нуждаются в сложном уходе или высокой физической активности. Для людей с насыщенным графиком или тех, кто живет в квартире, важно выбирать спокойные и неприхотливые породы. Эксперт назвал четыре варианта, которые хорошо подходят для таких условий.