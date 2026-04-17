Некоторые из них могут радовать владельцев более 15 – 20 лет.

Почему одни собаки живут дольше других?

Ученые приблизились к объяснению, почему продолжительность жизни собак значительно отличается в зависимости от их размера. Исследование американских ученых, опубликовано в журнале PLOS One, охватило более 25 тысяч собак разных пород и выявило четкую тенденцию: меньшие породы в среднем живут дольше больших.

Одной из ключевых причин является разница в заболеваниях, которым подвержены животные. Большие собаки чаще страдают серьезными болезнями, в частности рак, проблемы с костями, желудочно-кишечные и неврологические расстройства. Также у них чаще фиксируют эндокринные нарушения и инфекционные заболевания, влияющие на общее состояние организма.

В то же время маленькие породы тоже имеют свои риски – среди них болезни сердца, глаз, дыхательной системы, а также проблемы с печенью или поджелудочной железой. Однако эти заболевания обычно менее агрессивные или лучше поддаются контролю, что позволяет животным жить дольше.

Ученые отмечают, что дело не только в количестве болезней, но и в их тяжести. Большие собаки чаще сталкиваются с патологиями, которые быстрее прогрессируют и имеют серьезные последствия для жизни. Именно это, по словам исследователей, и сокращает их среднюю продолжительность жизни.

Несмотря на полученные результаты, точную причину такого явления пока не установлено. Ученые предполагают, что роль могут играть особенности роста, обмена веществ и генетики крупных пород.

Исследователи подчеркивают, что большие собаки не обязательно будут менее здоровыми чем малые, но статистически они имеют более высокие риски серьезных заболеваний. Именно эти факторы и формируют разницу в продолжительности жизни.

Какие породы собак живут дольше всего?

Чихуахуа

Чихуахуа – одна из самых маленьких пород собак в мире, но при этом она отмечается долгой жизнью. В среднем эти собаки живут от 14 до 16 лет, а иногда и дольше. Они очень активны, внимательны и быстро привязываются к хозяину. Чихуахуа хорошо чувствуют себя в квартире и не требуют большого пространства.

В то же время они чувствительны к холоду, поэтому нуждаются в теплой одежде в холодное время. Эта порода склонна к набору веса, поэтому важно контролировать питание. При надлежащем уходе чихуахуа могут прожить очень долгую и здоровую жизнь.

Той-пудель

Это маленькая, но очень умная и энергичная собака. Ее продолжительность жизни составляет в среднем от 10 до 18 лет, но известны случаи значительно более долгой жизни. Пудели почти не линяют, что делает их хорошим выбором для людей с аллергией. Однако их шерсть требует регулярного ухода и стрижки.

Эти собаки легко обучаются и хорошо поддаются дрессировке. Они нуждаются как в физической активности, так и умственной нагрузке. Благодаря этому той-пудели остаются активными даже в почтенном возрасте.

Померанский шпиц

Померанский шпиц – маленький, пушистый и очень харизматичный пес. Средняя продолжительность его жизни составляет 12 – 16 лет. Они имеют густую двойную шерсть, которая нуждается в регулярном расчесывании.

Шпицы известны своим живым характером и высокой социальностью. Они любят внимание и активно взаимодействуют с людьми. При правильном уходе эта порода редко имеет серьезные проблемы со здоровьем. Померанцы могут долго оставаться активными и игривыми.

Австралийская пастушья собака

Энергичная и выносливая рабочая порода. В среднем она живет 12 – 16 лет, но имеет рекорды значительно большей продолжительности жизни. Эти собаки очень умные и требуют постоянной занятости. Они хорошо подходят для активных людей или жизни за городом. Без достаточной нагрузки могут скучать и проявлять нежелательное поведение.

Порода отличается крепким здоровьем и выносливостью. Регулярная активность помогает им сохранять форму и долголетие.

Такса

Это узнаваемые собаки с длинным телом и короткими лапами. Их продолжительность жизни составляет 12 – 16 лет, но они часто живут и дольше. Эти собаки очень игривые, любознательные и имеют сильный характер. Они могут быть упрямыми, но в то же время очень преданные хозяевам.

Из-за особого строения тела таксы склонны к проблемам со спиной. Поэтому важно контролировать их вес и избегать чрезмерных нагрузок. При правильном уходе таксы могут оставаться активными много лет.

