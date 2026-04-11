В перечень вошли как большие, так и компактные породы, подходящие для разного образа жизни. Об этом пишет Parade Pets.

Какие собаки являются самыми верными?

Верность – одна из главных причин, почему собаки остаются самыми популярными домашними любимцами в мире. Специалисты отмечают, что большинство собак способны к привязанности, однако некоторые породы имеют генетически заложенную склонность к формированию особенно тесной связи с человеком.

Такие собаки не просто демонстрируют привязанность, но и активно ищут контакт с хозяином, защищают его и эмоционально реагируют на его состояние. Именно поэтому их часто выбирают в качестве компаньонов для семей, пожилых людей или тех, кто ищет максимально преданного друга.

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд – это большая порода, которая сочетает силу, спокойствие и чрезвычайную преданность. Исторически этих собак использовали в Швейцарии как универсальных помощников на фермах: они пасли скот, тянули телеги и охраняли территорию. Именно такое тесное взаимодействие с людьми сформировало их сильную привязанность к семье. Несмотря на внушительные размеры, эти собаки известны ласковостью и терпеливым отношением к детям. Они стремятся быть рядом с хозяином и часто буквально "сопровождают" его в повседневной жизни.

Бернский зенненхунд / Фото "Канва"

Бернские зенненхунды могут выполнять роль охранников, однако обычно остаются доброжелательными даже к незнакомцам. Их главная черта – желание быть частью семьи и поддерживать эмоциональный контакт.

Бордер-терьер

Это "компактная" порода, которая славится своей выносливостью и привязанностью к хозяину. Ее вывели в Великобритании для работы вместе с охотниками и фермерами, поэтому эти собаки привыкли действовать в тесном сотрудничестве с человеком.

Это сформировало их высокую адаптивность и желание угождать. Несмотря на энергичность, бордер-терьеры менее шумные, чем другие представители группы терьеров, особенно если получают достаточно физической нагрузки.

Бордер-терьер / Фото "Канва"

Они очень привязываются к владельцу и требуют регулярного внимания и игр. Такая собака станет идеальным вариантом для активных людей, которые готовы уделять время совместному досугу.

Шиба-ину

Шиба-ину – одна из древнейших японских пород, которая имеет независимый характер. Она не демонстрирует эмоции так открыто, как другие собаки, однако формирует очень глубокую связь с хозяином. Эти собаки часто ведут себя сдержанно с незнакомцами, но могут быть чрезвычайно преданными своей семье. Их любовь проявляется не через активные объятия или постоянный контакт, а из-за желания быть рядом и наблюдать.

Шиба-ину / Фото "Канва"

Шиба-ину хорошо подходят для спокойных домохозяйств, где ценят тишину и независимость. В то же время они нуждаются в правильном воспитании, ведь могут проявлять упрямство.

Немецкая овчарка

Это одна из самых известных служебных пород в мире, которую ценят за интеллект, послушание и преданность. Эти собаки легко обучаются и быстро формируют эмоциональную связь с хозяином.

Немецкая овчарка / Фото "Канва"

Их активно используют в полиции, армии и спасательных службах, что только подчеркивает их надежность. В домашних условиях они становятся преданными компаньонами и защитниками семьи. Немецкие овчарки нуждаются в регулярной дрессировке и физической активности. При надлежащем воспитании они демонстрируют идеальный баланс между послушанием, заботой и готовностью защищать.

Акита

Акита – порода, которая ассоциируется с абсолютной преданностью, в частности благодаря истории пса Хатико. В Японии эти собаки символизируют верность и достоинство.

Акиты имеют сильный характер и природный инстинкт защиты. Они не всегда открыты к незнакомцам, но чрезвычайно преданы своей семье. В случае угрозы они без колебаний станут на защиту хозяина.

Акита / Фото "Канва"

Эта порода требует активного образа жизни и четкого воспитания. В то же время акита способна стать не просто домашним любимцем, а настоящим партнером на всю жизнь.

Почему собаки такие верные?

Ученые объяснили, почему собаки демонстрируют такую сильную преданность людям – и причина оказалась значительно глубже, чем просто привычка или воспитание.

Как пишет ВВС Украина, между собакой и ее хозяином формируется особая эмоциональная связь, подобная той, которая возникает между матерью и ребенком. Ключевую роль в этом процессе играет гормон окситоцин, известный как "гормон любви".

Когда человек смотрит в глаза собаке или ласкает ее, в организме обоих повышается уровень окситоцина. Это укрепляет взаимную привязанность и создает ощущение близости. Японские ученые установили, что именно зрительный контакт запускает этот механизм, который усиливает эмоциональную связь между человеком и животным.

Особенно заметный эффект наблюдали у тех собак, которые дольше смотрели в глаза своим хозяевам – у них уровень окситоцина значительно возрастал. В то же время у их владельцев происходила аналогичная реакция, что создает своеобразный "замкнутый цикл" привязанности. Это объясняет, почему собаки стремятся к контакту с человеком и отвечают на внимание еще большей преданностью.

Интересно, что во время аналогичных экспериментов с волками такого эффекта не зафиксировали. Это свидетельствует о том, что способность формировать столь тесную связь с людьми развилась у собак в процессе одомашнивания.

Собаки хорошо уживаются с людьми, потому что они научились создавать эмоциональную связь со своим хозяином,

– пояснил автор исследования, японский ученый Михо Нагасава.

