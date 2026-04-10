Express назвал четыре варианта, которые хорошо подходят для таких условий.
Какие собаки не требуют много ухода?
Выбирая домашнего любимца, многие люди обращают внимание не только на внешность, но и на характер и потребности животного. Эксперт по зооиндустрии Аксель Лагеркранц объяснил, что некоторые породы собак значительно проще в уходе и не требуют чрезмерной активности.
По его словам, неприхотливые собаки обычно имеют короткую шерсть, мало линяют и легко адаптируются к жизни в квартире. Они не требуют длительных физических нагрузок, но все же требуют базового ухода, внимания и регулярных прогулок.
Среди таких пород эксперт выделил четыре варианта, которые хорошо подходят для большинства владельцев:
- Французский бульдог
Французские бульдоги известны своим спокойным и дружелюбным характером. Они прекрасно чувствуют себя в квартире и не требуют больших физических нагрузок, поэтому коротких прогулок им вполне достаточно.
Эта порода сильно привязывается к хозяину и любит проводить время рядом с людьми. Кроме того, благодаря короткой шерсти уход за ними является достаточно простым.
- Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Эти собаки отличаются кротостью и уравновешенным темпераментом. Они хорошо адаптируются к различным условиям жизни и подходят как для семей, так и для одиночек. Кавалер-кинг-чарльз-спаниели не требуют чрезмерной активности, хотя любят прогулки и внимание хозяина. Они легко поддаются дрессировке и хорошо ладят с другими животными.
- Такса
Таксы – небольшие, но выносливые собаки с достаточно самостоятельным характером. Они не нуждаются в сложном уходе, особенно короткошерстные разновидности этой породы.
Несмотря на компактный размер, таксы любят активность, но могут довольствоваться умеренными нагрузками. Они хорошо подходят для квартирной жизни и быстро привыкают к режиму владельца.
- Грейхаунд
Грейхаунды часто ассоциируются с высокой скоростью, однако в повседневной жизни это достаточно спокойные собаки. Они предпочитают короткие периоды активности, после которых долго отдыхают.
Благодаря своему уравновешенному характеру они могут спокойно оставаться в одиночестве определенное время. Эта порода также не требует сложного ухода за шерстью и хорошо адаптируется к жизни в квартире.