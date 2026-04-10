Какие собаки не требуют много ухода?

Выбирая домашнего любимца, многие люди обращают внимание не только на внешность, но и на характер и потребности животного. Эксперт по зооиндустрии Аксель Лагеркранц объяснил, что некоторые породы собак значительно проще в уходе и не требуют чрезмерной активности.

По его словам, неприхотливые собаки обычно имеют короткую шерсть, мало линяют и легко адаптируются к жизни в квартире. Они не требуют длительных физических нагрузок, но все же требуют базового ухода, внимания и регулярных прогулок.

Среди таких пород эксперт выделил четыре варианта, которые хорошо подходят для большинства владельцев:

  • Французский бульдог

Французские бульдоги известны своим спокойным и дружелюбным характером. Они прекрасно чувствуют себя в квартире и не требуют больших физических нагрузок, поэтому коротких прогулок им вполне достаточно.

Французский бульдог / Фото "Канва"

Эта порода сильно привязывается к хозяину и любит проводить время рядом с людьми. Кроме того, благодаря короткой шерсти уход за ними является достаточно простым.

  • Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти собаки отличаются кротостью и уравновешенным темпераментом. Они хорошо адаптируются к различным условиям жизни и подходят как для семей, так и для одиночек. Кавалер-кинг-чарльз-спаниели не требуют чрезмерной активности, хотя любят прогулки и внимание хозяина. Они легко поддаются дрессировке и хорошо ладят с другими животными.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели / Фото "Канва"

  • Такса

Таксы – небольшие, но выносливые собаки с достаточно самостоятельным характером. Они не нуждаются в сложном уходе, особенно короткошерстные разновидности этой породы.

Такса / Фото "Канва"

Несмотря на компактный размер, таксы любят активность, но могут довольствоваться умеренными нагрузками. Они хорошо подходят для квартирной жизни и быстро привыкают к режиму владельца.

  • Грейхаунд

Грейхаунды часто ассоциируются с высокой скоростью, однако в повседневной жизни это достаточно спокойные собаки. Они предпочитают короткие периоды активности, после которых долго отдыхают.

Грейхаунд / Фото "Канва"

Благодаря своему уравновешенному характеру они могут спокойно оставаться в одиночестве определенное время. Эта порода также не требует сложного ухода за шерстью и хорошо адаптируется к жизни в квартире.

Уход за собакой: что нужно учесть перед тем, как завести питомца?

Уход за собакой требует комплексного подхода, который учитывает возраст, породу и индивидуальные потребности животного. Эксперты Purina отмечают, что правильный уход с первых дней помогает обеспечить не только физическое здоровье любимца, а и его эмоциональный баланс. Одним из ключевых факторов является регулярная физическая активность: собакам нужны ежедневные прогулки, игры и достаточно пространства для движения.

Не менее важна среда, в которой живет щенок. В период социализации, который длится примерно до четырех месяцев, собака особенно чувствительна к новым впечатлениям, поэтому знакомить ее с миром нужно постепенно и без стресса. Владельцы должны обеспечить любимцу безопасное место для отдыха, игрушки и возможность контакта с другими животными.

Большую роль играет правильное питание. Рацион должен соответствовать возрасту собаки, а менять корм следует постепенно, чтобы избежать проблем с пищеварением. Также важно соблюдать режим кормления и не злоупотреблять лакомствами.

Отдельное внимание следует уделять здоровью и гигиене. Регулярный груминг, уход за зубами, вакцинация, обработка от паразитов и консультации с ветеринаром являются обязательными для профилактики заболеваний. Не менее важна и дрессировка: базовые команды и правила поведения помогают избежать проблем в быту и делают сожительство с собакой комфортным.

Ответственное отношение, внимание и забота – главные условия, которые обеспечивают собаке здоровую и счастливую жизнь рядом с человеком.

Что нужно знать о разных породах собак?

  • Эксперты назвали шесть пород собак, которые считаются наименее агрессивными и лучше всего подходят для семей с детьми. Они отличаются спокойным характером, дружелюбием и высоким уровнем привязанности к людям. В то же время специалисты отмечают, что поведение животного зависит не только от породы, но и от воспитания и среды.

  • Выбор собаки влияет на легкость дрессировки благодаря интеллекту, послушания и желанию сотрудничества с человеком. К лучших пород для дрессировки относятся пудель, немецкая овчарка, золотистый ретривер, лабрадор-ретривер, папильон, бордер-терьер и австралийская овчарка.

  • Тибетский мастиф, известен своим огромным телосложением, часто гуляет по Киеву и посещает различные заведения, привлекая внимание людей. Эта порода собак может весить более 45 килограммов, однако при правильном воспитании тибетские мастифы очень вежливы и общительны.