В то же время специалисты отмечают, что поведение животного зависит не только от породы, но и от воспитания и среды. Об этом пишет Parade Pets.

Смотрите также Эти породы собак считают опасными в Украине: кто в списке и почему могут штрафовать владельцев

Какие собаки лучше всего подходят для семьи?

Выбирая собаку для семьи, одним из ключевых критериев является ее темперамент и отсутствие агрессии. По данным экспертов и ветеринаров, существует ряд пород, которые от природы более спокойные, терпеливые и ориентированные на человека. В то же время специалисты подчеркивают: "Темперамент собаки – это сочетание генетики, ранней социализации, дрессировки и среды".

Несмотря на это, некоторые породы имеют репутацию наиболее дружелюбных и безопасных для семейной жизни.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры уже много лет остаются одними из самых популярных семейных собак в мире. Они известны своей открытостью, доброжелательностью и желанием взаимодействовать с людьми. Эта порода очень терпеливая, что делает ее отличным выбором для семей с детьми.

Лабрадоры легко обучаются и стремятся угодить хозяину, что значительно упрощает процесс дрессировки. Они также энергичны и нуждаются в регулярной физической активности.

Лабрадор-ретривер / Фото "Канва"

Благодаря своей адаптивности хорошо чувствуют себя как в больших домах, так и в квартирах при условии достаточного движения.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленды поражают своими размерами, но одновременно являются одними из самых нежных собак. Они известны своей преданностью и спокойным характером. Эту породу часто называют "ласковыми гигантами", ведь они прекрасно ладят с детьми.

Ньюфаундленд / Фото "Канва"

Ньюфаундленды имеют сильную привязанность к семье и стремятся защищать ее. Исторически их использовали как спасателей на воде, что также говорит об их выносливости и надежности. Они терпеливы, уравновешены и не склонны к агрессии. В то же время нуждаются в пространстве и регулярном уходе.

Мопс

Мопсы – это небольшие, но очень харизматичные собаки с добрым характером. Они обожают быть в центре внимания и проводить время с людьми. Эта порода не имеет агрессивных наклонностей и хорошо подходит для жизни в квартире.

Мопсы игривые, но в то же время довольно спокойные. Они легко адаптируются к различным условиям и прекрасно подходят для семей с детьми. Особенностью породы является ее сильная ориентация на человека, ведь они не любят оставаться в одиночестве.

Мопс / Фото "Канва"

В то же время они требуют внимания к здоровью, в частности из-за особенностей дыхания.

Виппет

Виппеты известны своей скоростью, но дома они ведут себя очень спокойно. Это нежные и чувствительные собаки, которые хорошо чувствуют настроение хозяина. Они не склонны к агрессии и редко лают, что делает их комфортными для жизни в квартире.

Виппеты любят активность на свежем воздухе, но дома часто ведут себя как "домоседы". Они хорошо поддаются мягкому обучению и не любят грубого отношения.

Благодаря своему ласковому характеру подходят даже для неопытных владельцев. Также хорошо ладят с детьми.

Виппет / Фото "Канва"

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эта порода издавна считалась собакой-компаньоном для аристократов. Кавалеры отличаются мягкостью, нежностью и желанием постоянно быть рядом с хозяином. Они легко адаптируются к семейной жизни и хорошо взаимодействуют с детьми.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель / Фото "Канва"

Эти собаки очень социальные и любят внимание. Они не проявляют агрессии и хорошо ладят даже с другими животными. Кавалеры также достаточно легко обучаются. Благодаря этому они являются отличным выбором для семей и новичков.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы – еще одна порода, которая стабильно входит в список лучших семейных собак. Они известны своим добрым и уравновешенным характером. Эти собаки очень умные и легко поддаются дрессировке. Они имеют естественную склонность к сотрудничеству с человеком.

Золотистый ретривер / Фото "Канва"

Ретриверы хорошо ладят с детьми и другими животными. Они активны, поэтому нуждаются в регулярных прогулках и физической нагрузке. Их терпеливость и дружелюбие делают их идеальными компаньонами для семьи.

Как выбрать собаку, чтобы избежать агрессии?

Уже во время выбора питомца можно значительно снизить риск возникновения агрессии в будущем. Прежде всего, стоит оценить, подходите ли вы и собака друг другу. Некоторым породам для нормального развития требуется высокая ежедневная активность, и если вы не готовы постоянно обеспечивать физические и эмоциональные потребности пса, переполненное энергией животное может проявлять агрессию.

Не менее важно учитывать характер и особенности породы. Если планируете брать породистую собаку, узнавайте у владельцев питомников или в приюте о поведении щенка и взрослого животного. Эксперты UAnimals советуют сначала понаблюдать за собакой, пообщаться с ней, а при необходимости пригласить специалиста для оценки темперамента.

Еще одной распространенной причиной проблем в поведении является нарушение правил разведения и воспитания в раннем возрасте, в частности раннее отлучение щенка от матери.

Первый этап социализации, что важен для контроля агрессии, происходит до трех месяцев, когда щенок учится взаимодействовать с мамой и братьями-сестрами. Человек не может научить всему, чему учит мама-собака,

– отмечает ветеринар Юлия Марунич.

По ее словам, по возможности щенка стоит оставлять с мамой до трех месяцев, чтобы он получил базовые социальные навыки и учился контролировать свои эмоции. Такие простые шаги помогут вам вырастить доброжелательную, спокойную и послушную собаку, с которой легко ладить в семье.

Что еще нужно знать о различных породах собак?