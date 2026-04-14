Ветеринарка из США, Сильвалин Хаммонд, свою позицию озвучила во время подкаста "The Check-up" вместе с медицинским блогером доктором Майком.

Кого из собак надо запретить?

Эксперт обратила внимание на французского бульдога – одну из самых популярных и одновременно проблемных пород. По ее словам, эти собаки часто имеют врожденные деформации позвоночника: исследования показывают, что от 75% до 100% особей имеют нарушения строения позвонков.

Кроме того, они склонны к перегреву, имеют трудности с дыханием и проблемы с глазами. Также из-за физиологических особенностей французские бульдоги обычно не могут рожать самостоятельно, поэтому нуждаются в кесаревом сечении, что вызывает дополнительные этические вопросы по их разведению.



Французские бульдоги имеют проблемы со здоровьем / Unsplash

К слову, у American Kennel Club уточнили, что это – уникальная и одна из самых популярных малых пород собак в мире, особенно среди жителей городов. Благодаря своим большим "летучим" ушам и спокойному характеру эти собаки выглядят очень узнаваемо и привлекательно. Они игривы, внимательны, легко приспосабливаются к различным условиям и быстро завоевывают симпатию людей.

Еще одной породой, которая вызывает беспокойство, является кавалер-кинг-чарльз-спаниель. По словам ветеринара, эти собаки часто страдают от серьезных наследственных заболеваний, в частности патологий мозга, когда он деформируется или смещается (синдром Киари). Кроме этого, для породы характерны сердечные болезни, проблемы с зубами, глазами, суставами, а также частые инфекции ушей и аллергии.

В целом же эта порода имеет аристократическое происхождение, сочетающее нежность декоративных собак и энергичность охотничьих спаниелей. Они небольшие по размеру, отличаются большими выразительными глазами и шелковистой шерстью разных оттенков.



Кавалер-кинг-чарльз-спаниель, несмотря на свое аристократическое происхождение, имеет проблемы со здоровьем / Unsplash

Эти собаки имеют уравновешенный и дружелюбный характер, легко ладят с детьми и другими животными. Они хорошо приспосабливаются к разному образу жизни – могут быть как активными, так и спокойными домашними любимцами.

В то же время Сильвалин Хаммонд отметила, что несмотря на критику она не поддерживает полное исчезновение таких пород. По ее мнению, целесообразнее было бы ввести более жесткое регулирование разведения, например, ограничения количества выводков, чтобы уменьшить вред для животных.

Какие породы собак под строгими ограничениями в Украине?