Ветеринарка зі США, Сильвалін Хаммонд, свою позицію озвучила під час подкасту "The Check-up" разом із медичним блогером доктором Майком.

Читайте також Виживають лише ті, які можуть сховатися: що відбувається з тваринами на фронті

Кого з собак треба заборонити?

Експертка звернула увагу на французького бульдога – одну з найпопулярніших і водночас проблемних порід. За її словами, ці собаки часто мають вроджені деформації хребта: дослідження показують, що від 75% до 100% особин мають порушення будови хребців.

Крім того, вони схильні до перегріву, мають труднощі з диханням і проблеми з очима. Також через фізіологічні особливості французькі бульдоги зазвичай не можуть народжувати самостійно, тому потребують кесаревого розтину, що викликає додаткові етичні питання щодо їх розведення.



Французькі бульдоги мають проблеми зі здоров'ям / Unsplash

До слова, у American Kennel Club уточнили, що це – унікальна та одна з найпопулярніших малих порід собак у світі, особливо серед мешканців міст. Завдяки своїм великим "кажанячим" вухам і спокійному характерові ці собаки виглядають дуже впізнавано й привабливо. Вони грайливі, уважні, легко пристосовуються до різних умов і швидко завойовують симпатію людей.

Ще однією породою, яка викликає занепокоєння, є кавалер-кінг-чарльз-спанієль. За словами ветеринарки, ці собаки часто страждають від серйозних спадкових захворювань, зокрема патологій мозку, коли він деформується або зміщується (синдром Кіарі). Окрім цього, для породи характерні серцеві хвороби, проблеми із зубами, очима, суглобами, а також часті інфекції вух і алергії.

Загалом же ця порода має аристократичне походження, що поєднує ніжність декоративних собак і енергійність мисливських спанієлів. Вони невеликі за розміром, вирізняються великими виразними очима та шовковистою шерстю різних відтінків.



Кавалер-кінг-чарльз-спанієль, попри своє аристократичне походження, має проблеми зі здоров'ям / Unsplash

Ці собаки мають врівноважений і дружелюбний характер, легко ладнають із дітьми та іншими тваринами. Вони добре пристосовуються до різного способу життя – можуть бути як активними, так і спокійними домашніми улюбленцями.

Водночас Сильвалін Хаммонд зазначила, що попри критику вона не підтримує повне зникнення таких порід. На її думку, доцільніше було б запровадити жорсткіше регулювання розведення, наприклад, обмеження кількості виводків, щоб зменшити шкоду для тварин.

Які породи собак під суворими обмеженнями в Україні?