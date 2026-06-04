Об этом говорится в статье 299 Уголовного Кодекса Украины.

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Когда владельца собаки могут судить?

Одним из самых распространенных оснований для открытия уголовного дела являются случаи, когда собака по халатности владельца наносит человеку тяжкие телесные повреждения или становится причиной смерти. Если будет доказано, что хозяин не контролировал животное, нарушал правила выгула или сознательно игнорировал опасное поведение собаки, его действия могут квалифицироваться как неосторожное причинение тяжких последствий.

Особое внимание правоохранители уделяют случаям, когда владельцы выгуливают потенциально опасных собак без намордника или поводка в местах массового пребывания людей. Если такая халатность приводит к серьезному травмированию пострадавших, дело может перейти из плоскости административного правонарушения в уголовное.

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Суровое наказание также возможно в случаях жестокого обращения с животными. Закон запрещает избиение, пытки, оставление без еды или воды, а также любые действия, которые вызывают страдания или гибель животного. За такие нарушения предусмотрены значительные штрафы, ограничение свободы или даже лишение свободы в зависимости от тяжести преступления.

Владелец собаки должен не только обеспечить надлежащий уход за животным, но и предотвращать возможный вред для окружающих. Ответственное содержание домашнего любимца включает контроль во время прогулок, выполнения требований местных правил благоустройства и своевременное реагирование на агрессивное поведение животного.

Количество судебных дел, связанных с нападениями собак и жестоким обращением с животными, постепенно растет. Именно поэтому владельцам рекомендуют внимательно относиться к своим обязанностям, ведь в определенных ситуациях халатность может стоить не только денег, но и свободы.

Куда обращаться, если заметили ненадлежащее обращение с животным?

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным, не стоит оставаться в стороне. В Украине такие действия могут повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность в зависимости от тяжести нарушения.

Прежде всего специалисты советуют зафиксировать факт правонарушения. По возможности стоит сделать фото или видео, записать дату, время и место события, а также контакты возможных свидетелей. Эти материалы могут стать важными доказательствами при рассмотрении дела.

В случае выявления жестокого обращения с животным можно обратиться в следующие органы:

Национальная полиция Украины – если животное бьют, пытают, намеренно травмируют или существует угроза его жизни.

Органы местного самоуправления – если речь идет о ненадлежащем содержании животных или нарушении правил их содержания.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – в случаях нарушения требований по содержанию животных в питомниках, приютах или других учреждениях.

Зоозащитные организации – они могут помочь с фиксацией нарушения, юридическими консультациями и оглаской ситуации.

Если животное находится в критическом состоянии или нуждается в немедленной помощи, важно также связаться с ближайшей ветеринарной клиникой или службой спасения животных.

За что владельцам животного могут прилететь штрафы?

Владельцы собак и кошек в Украине могут получить штрафы за нарушение правил содержания животных, небрежное обращение или создание опасности для окружающих.

В некоторых случаях санкции достигают нескольких тысяч гривен, а также могут предусматривать изъятие животного. Самые распространенные нарушения:

выгул собаки без поводка или намордника (для определенных пород) – от 170 до 340 гривен;

вред, нанесенный животным имуществу или здоровью человека – от 1 700 до 3 400 гривен;

нарушение правил благоустройства и неуборка за любимцем в общественных местах.

Отдельно ответственность предусмотрена за содержание животных в ненадлежащих условиях или нарушение местных правил их регистрации. Специалисты отмечают, что владельцы несут полную ответственность за поведение своих домашних любимцев и должны придерживаться установленных законом требований.