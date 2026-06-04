Про це йдеться у статті 299 Кримінального Кодексу України.

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Коли власника собаки можуть судити?

Однією з найпоширеніших підстав для відкриття кримінальної справи є випадки, коли собака через недбалість власника завдає людині тяжких тілесних ушкоджень або стає причиною смерті. Якщо буде доведено, що господар не контролював тварину, порушував правила вигулу або свідомо ігнорував небезпечну поведінку собаки, його дії можуть кваліфікуватися як необережне спричинення тяжких наслідків.

Особливу увагу правоохоронці приділяють випадкам, коли власники вигулюють потенційно небезпечних собак без намордника чи повідка у місцях масового перебування людей. Якщо така недбалість призводить до серйозного травмування потерпілих, справа може перейти з площини адміністративного правопорушення до кримінальної.

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Суворе покарання також можливе у випадках жорстокого поводження з тваринами. Закон забороняє побиття, катування, залишення без їжі чи води, а також будь-які дії, які спричиняють страждання або загибель тварини. За такі порушення передбачені значні штрафи, обмеження волі або навіть позбавлення волі залежно від тяжкості злочину.

Власник собаки повинен не лише забезпечити належний догляд за твариною, а й запобігати можливій шкоді для оточення. Відповідальне утримання домашнього улюбленця включає контроль під час прогулянок, виконання вимог місцевих правил благоустрою та своєчасне реагування на агресивну поведінку тварини.

Кількість судових справ, пов'язаних із нападами собак та жорстоким поводженням із тваринами, поступово зростає. Саме тому власникам рекомендують уважно ставитися до своїх обов'язків, адже у певних ситуаціях недбалість може коштувати не лише грошей, а й свободи.

Куди звертатися, якщо помітили неналежне поводження з твариною?

Якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною, не варто залишатися осторонь. В Україні такі дії можуть тягнути за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність залежно від тяжкості порушення.

Насамперед фахівці радять зафіксувати факт правопорушення. За можливості варто зробити фото або відео, записати дату, час і місце події, а також контакти можливих свідків. Ці матеріали можуть стати важливими доказами під час розгляду справи.

У разі виявлення жорстокого поводження з твариною можна звернутися до таких органів:

Національна поліція України – якщо тварину б'ють, катують, навмисно травмують або існує загроза її життю.

Органи місцевого самоврядування – якщо йдеться про неналежне утримання тварин або порушення правил їхнього утримання.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – у випадках порушення вимог щодо утримання тварин у розплідниках, притулках чи інших закладах.

Зоозахисні організації – вони можуть допомогти із фіксацією порушення, юридичними консультаціями та розголосом ситуації.

Якщо тварина перебуває у критичному стані або потребує негайної допомоги, важливо також зв'язатися з найближчою ветеринарною клінікою чи службою порятунку тварин.

За що власникам тварини можуть прилетіти штрафи?

Власники собак і котів в Україні можуть отримати штрафи за порушення правил утримання тварин, недбале поводження або створення небезпеки для оточуючих.

У деяких випадках санкції сягають кількох тисяч гривень, а також можуть передбачати вилучення тварини. Найпоширеніші порушення:

вигул собаки без повідка чи намордника (для визначених порід) – від 170 до 340 гривень;

шкода, завдана твариною майну або здоров'ю людини – від 1 700 до 3 400 гривень;

порушення правил благоустрою та неприбирання за улюбленцем у громадських місцях.

Окремо відповідальність передбачена за утримання тварин у неналежних умовах або порушення місцевих правил їх реєстрації. Фахівці наголошують, що власники несуть повну відповідальність за поведінку своїх домашніх улюбленців та повинні дотримуватися встановлених законом вимог.