Их содержание требует значительных финансовых и временных ресурсов, ведь эти животные имеют специфические потребности и питание. 24 Канал узнал, сколько же стоят такие любимцы.

Смотрите также От напуганного животного за 40 гривен до звезды Threads: как кошечка Мурля крадет сердца тысяч людей

Какие цены на экзотику в Украине?

Минипиг

Минипиг – это карликовый домашний поросенок, который весит от 25 до 50 килограммов и растет до 40 – 50 сантиметров в холке. Они известны своим интеллектом и дружелюбием, ведь легко поддаются дрессировке и могут стать полноценным членом семьи.

Порода требует специального питания: смеси для поросят и свежие овощи, а также еженедельная уборка жилья от остатков пищи. Владельцы часто устанавливают специальный вольер или заграждения, чтобы животное не вредило мебели.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Стоимость мини-пига в Украине колеблется от 8 до 15 тысяч гривен в зависимости от породы, возраста и родословной, дополнительно нужно учитывать расходы на ветеринара, питание и игрушки.

Мини-пиг / Скриншот с платформы "ОЛХ"

Енот

Енот – маленький хищник с мехом серо-коричневого цвета, который весит 5 – 10 килограммов. Они очень активные и любознательные, любят лазить, прятать вещи и исследовать помещения.

Содержание енота требует большого вольера, специального питания из фруктов, овощей и белковых продуктов, а также постоянного контроля, чтобы животное не повредило электроприборы. Они могут жить до 15 лет и нуждаются в прививках и регулярном осмотре у ветеринара.

Цена на енота в Украине стартует от 10 тысяч и может достигать 30 тысяч гривен. Дополнительно нужно учесть стоимость клетки, игрушек и кормов.

Єнот полоскун / Скриншот с платформы E-pet

Обезьяна

Обезьяна – экзотическое животное, которое весит от 3 до 12 килограммов в зависимости от вида и требует постоянного внимания и социализации. Они невероятно умные, но их поведение часто непредсказуемо: могут кусать или рвать вещи.

Содержание включает большой вольер, специальное питание из фруктов, овощей, белковых добавок и витаминов, а также медицинское наблюдение. Некоторые виды могут жить более 30 лет, что делает их долгосрочной ответственностью.

Стоимость обезьяны в Украине колеблется от 40 до 200 тысяч гривен, в зависимости от вида, происхождения и возраста. Дополнительно следует учитывать ветеринарные услуги, жилье и игрушки для животного.

Обезьянки / Скриншот с платформы E-pet

Сложно ли содержать экзотическое животное?

Все больше людей в Украине и мире выбирают экзотических животных в качестве домашних любимцев, но это не всегда безопасно. Эксперты "Дома спасенных животных" отмечают, что большинство диких видов, которые заводят в квартирах, не получают условий, необходимых для их комфорта и здоровья.

Для содержания таких животных нужны специальные климатические условия, среда обитания и особая пища, отличающаяся от потребностей обычных домашних любимцев.

Многие владельцы просто не знают, как правильно обращаться с "экзотикой", что приводит к стрессу и болезням у малышей. Поэтому многие люди вынуждены отказываться от них и передавать в специализированные организации. Там животным обеспечивают всем необходимым для нормальной жизни и ухода.

Специалисты отмечают, что некоторые виды просто не созданы для жизни в условиях квартиры или дома. Покупая или даря "экзотику", люди часто не осознают последствий для самочувствия любимца. Владельцы должны хорошо подумать и взвесить все риски перед тем, как заводить такие виды.

Эксперты советуют отдавать предпочтение животным, которые естественно приспособлены к жизни с людьми, чтобы обеспечить им безопасность и счастливую жизнь.

Каких экзотических любимцев часто заводят украинцы?

В Украине все больше людей выбирают экзотических домашних животных вместо кошек и собак. Среди популярных любимцев – питоны, сурикаты, африканские карликовые ежи, гекконы, агамы, павлины и игуаны.

Экзотические животные требуют специальных условий содержания, включая контроль температуры, влажности, освещения и питания.

Питоны спокойные, но требуют большого террариума и кормления грызунами раз в несколько недель. Сурикаты активные и социальные, они требуют постоянного контакта с человеком и безопасного пространства для исследования. Ежи ведут ночной образ жизни и требуют специального корма и чистой среды. Павлины подходят только для частных домов из-за большого пространства и шумности.

Эксперты советуют тщательно оценивать свои возможности перед тем, как заводить экзотическое животное, чтобы обеспечить его здоровье и комфорт.