Тренд Nekteso, у якому власники перевіряють "котячі долоньки", з'явився у Японії. Про це розповідає біологиня Саскія Шнайдер.

Тренд із ТікТоку – правда чи вигадка?

Nekteso – тренд з Японії, який працює подібно до "гадання у віщунки на ярмарку". Концепцію створив японець Акацукі, "великий любитель котів і хіромант".

Термін поєднує в собі слова "neko" (кіт) і "teso" (читання по лапі). Перше видання японського автора було опубліковано у 2013 році, тому тренд читання по лапах не є новим.

Біологиня Саксія Шнайдер вирішила перевірити "котяче гадання" на власному досвіді. Вона є власницею кішки Світі породи мейн-кун.

За словами дослідниці, спіймати улюбленицю, аби "погадати" по її лапках виявилося не так вже й просто. Але це все ж таки вдалося зробити завдяки обіймам. Жінка визначила, що її кішці підходить форма "ракета" або трикутник. І на велике здивування опис напрочуд добре підходив тваринці.

Співпало те, що Світі добре ладнає з іншими котами, але не любить, коли її беруть на руки. Обіймається лише на її умовах. Опис авантюрної дівчини також підходить, оскільки кішка навіть приєднується до них на прогулянці на задньому дворі,

– каже біологиня.

Як зауважує фахівчиня, тим, хто добре знає свого кота, не потрібна форма лапи, щоб прочитати його характер, але трохи котячого містицизму нікому не завадило.

Як визначити характер кота по подушечках?

Експерти AddPets виділяють п’ять основних типів:

"Пудинг" (округла форма) – віддані коти, які дуже люблять своїх господарів. Вони можуть реагувати на будь-яку несправедливість.

"Трилисник" – мають характер собаки та швидко прив'язуються до людей.

"Ракета" – кіт-бос, вони йдуть своїм шляхом і не піддаються впливу.

"Сердечко" – товариські коти, які люблять усіх на світі. Їм подобається отримувати багато уваги.

"Рисові зернята" – коти цього типу дуже ніжні та лагідні, але водночас боязкі та тривожні.

П’ять типів котячих лап і їх характери. Дивіться відео: AddPets

Фахівці зазначають, що подушечки лапок кота можуть багато розповісти про його характер і поведінку. Спостерігаючи за ними, можна краще зрозуміти свого улюбленця і його потреби.

Знання про форму лап допомагає власникам передбачити поведінку кота, налагодити з ним контакт та зробити спільне життя більш гармонійним і цікавим.