О потенциально опасных для собак игрушках подробнее рассказал ветеринар Том Мейсон из Perfect Pet Insurance.

Насколько важны для четвероногих игрушки?

Игрушки для собак созданы для того, чтобы развлекать животных, поддерживать их умственную активность и предотвращать нежелательное поведение, однако не все из них являются безопасными.

Как отмечает Мейсон, опасность может скрываться в некачественном пластике, что легко ломается, в веревках, которые распускаются, или в конструкциях, что не соответствуют размеру, породе или стилю грызения собаки.

Особое внимание следует уделять собакам с сильным типом грызения, ведь они имеют более высокий риск повреждения зубов, удушения или проблем с пищеварением, если им дать слишком твердые, малые или хрупкие игрушки. Специалист подчеркивает, что игрушки должны быть специально предназначены для собак, а также регулярно проверяться на износ и заменяться при первых признаках повреждения.

Также он советует подбирать игрушки в соответствии с размером, породы и поведенческих особенностей животного, а не ориентироваться только на цену или удобство. По словам ветеринара, безопасными являются качественные изделия от проверенных брендов, подобранные по размеру и стилю игры собаки.

Кроме того, он рекомендует обязательно контролировать первые игры с новой игрушкой, регулярно осматривать ее состояние и сразу убирать, если появляются повреждения. Особенно внимательными следует быть со щенками.

Хотя выбор игрушки может казаться простым, неправильное решение способно привести к серьезным травмам и затратам на лечение, поэтому стоит подходить к этому ответственно. С этой целью специалист выделил пять типов игрушек, которых он не рекомендует для собственной собаки.



Первый тип – слишком твердые игрушки из пластика или металла

Несмотря на кажущуюся прочность, они могут навредить зубам, особенно у собак, которые активно грызут. Если материал тверже зубов животного, он представляет потенциальную угрозу.

Второй тип – дешевые резиновые или пластиковые изделия низкого качества

Они быстро ломаются, распадаются на части и могут содержать опасные материалы. Это создает риск удушения или кишечной непроходимости.

Третий тип – веревочные игрушки, распускающиеся

Пока они целые, они безопасны и популярны, но после износа нити могут проглатываться и вызвать проблемы с пищеварением или закупорку кишечника.

Четвертый тип – теннисные мячи

Хотя собаки их любят, стандартные варианты не предназначены для грызения. Их абразивная поверхность постепенно стирает зубную эмаль, а неправильный размер может привести к удушению.

Пятый тип – небольшие игрушки или те, что имеют мелкие элементы

Пищалки, пуговицы, глаза или другие детали могут легко оторваться. Такие части способны попасть в дыхательные пути или пищеварительный тракт, что особенно опасно для крупных собак и сильных грызунов.

Какие именно игрушки подойдут для собаки?

Среди удачных вариантов игрушек называют недорогую жевательную кость – она подходит для собак, которые любят активно грызть, хорошо выдерживает нагрузку и удобна даже в дороге.

Также эксперты советуют обратить внимание на резиновые игрушки с возможностью наполнения лакомствами, которые долго занимают животное и легко моются. Популярными остаются также:

мягкие игрушки с пищалками;

прочные кольца-фрисби с усиленными швами.

Ветеринары также советуют разнообразные способы занять собаку, чтобы избежать скуки и разрушительного поведения: это могут быть поисковые игры, игрушки-головоломки или обучение новым командам.

Как провести время с питомцем, что он не скучал?

Чтобы проводить больше времени с собакой и укреплять связь, достаточно простых вещей. Ежедневные прогулки – один из лучших вариантов: они дают движение и новые впечатления, особенно если менять маршруты.

Также стоит чаще брать любимца с собой, в частности, в кафе, на рынок или на природу, ведь совместные поездки и активности только сближают. Дома важно уделять время играм и умственным задачам – это помогает избежать скуки и тревожности.

Не менее полезны короткие тренировки: они развивают навыки, дисциплину и доверие между владельцем и животным. В то же время даже спокойный отдых вместе – на диване или на свежем воздухе – важен, ведь присутствие хозяина дает собаке ощущение безопасности.