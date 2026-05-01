Так, уперше в історії ЄС затвердили єдині стандарти, що регулюють розведення, утримання, ідентифікацію, імпорт і поводження з котами та собаками. Відповідні правила Європарламент ухвалив під час одного з останніх засідань 28 квітня.

Що передбачають ухвалені правила?

Новий регламент, який уже погодили з Радою ЄС, передбачає обов'язкову ідентифікацію всіх котів і собак на території Євросоюзу за допомогою мікрочипів із внесенням даних до сумісних національних реєстрів.

Відтепер продавці, заводчики та притулки матимуть чотири роки для підготовки до нових вимог. Для власників, які не займаються продажем тварин, ці правила почнуть діяти пізніше: через 10 років для собак і через 15 років для котів.

Які заборони ввели в дію?

Документ забороняє розведення тварин між близькими родичами – батьками й потомством, дідусями та онуками, а також між братами і сестрами, зокрема зведеними.

Довідка. Йдеться про імбридинг, який використовується в селекції для закріплення бажаних ознак і створення однорідних ліній, але підвищує гомозиготність, що може призвести до прояву генетичних дефектів, що шкодять здоров'ю тварин.

Окремо вводяться обмеження на калічення котів і собак заради участі у виставках чи змаганнях. Забороняється також прив'язування тварин до предметів (за винятком медичних потреб), а також використання нашийників із шипами чи зашморгів без безпечних механізмів.

Чи стосуватимуться правила тварин з-за меж ЄС?

Щоб перекрити можливості для зловживань, нові правила охоплюють не лише комерційний імпорт, а й ввезення тварин як домашніх улюбленців, яких згодом можуть продавати.

Важливо! Усі коти й собаки, що ввозяться з третіх країн для продажу, повинні бути мікрочиповані ще до перетину кордону та зареєстровані після прибуття.

Власники, які в'їжджають до ЄС із тваринами, зобов'язані щонайменше за п'ять робочих днів до прибуття внести дані про них у базу (якщо вони ще не зареєстровані в ЄС).

Як зазначила доповідачка та голова комітету з питань сільського господарства Вероніка Вречіонова, цей крок допоможе впорядкувати ринок торгівлі тваринами в Євросоюзі.

Ми протидіємо тим, хто розглядає тварин як спосіб швидкого заробітку, і створюємо рівні умови для сумлінних заводчиків. Наше послання чітке: домашній улюбленець – це член родини, а не річ чи іграшка,

– підкреслила вона.

Варто зазначити, що для того, щоб документ набув чинності, його ще має остаточно затвердити Рада ЄС.

Які правила утримання котів і собак діють в Україні?

В Україні з 1 березня набрали чинності оновлені правила утримання домашніх тварин. Власники котів і собак тепер зобов'язані проводити ідентифікацію своїх улюбленців та оформлювати ветеринарний паспорт нового зразка. У ньому мають бути зазначені такі дані:

інформація про власника;

кличка, вид, порода, стать і вік тварини;

відомості про вакцинацію;

дані про лікування та стан здоров'я;

результати ветеринарних оглядів і протиепізоотичних заходів

Закон також уточнив ключові терміни, зокрема "домашні тварини" та "некомерційне переміщення", а також оновив порядок видачі ветеринарних документів і функціонування Єдиного державного реєстру ветеринарної документації.

Крім того, діють чіткі правові норми щодо відповідального утримання тварин. Вони передбачають покарання за недбалість або жорстоке поводження, які закріплені в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Станом на квітень 2026 року за такі дії передбачені штрафи та додаткові санкції. Жорстоким поводженням вважаються дії, що завдають тварині фізичних страждань, навіть якщо це не призводить до травм чи смерті. За це передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень.