Владелица собаки, госпожа Валерия, рассказала 24 Каналу о том, какое оно – воспитание собаки-альбиноса, и как легкий макияж украшает мордочку ее любимицы.

Интересно Маленькая, но опасная: какую породу собак больше всего боятся все ветеринары

Что известно о Белочке?

Хозяйка отметила, что собаку ей привезли родственники из Львовской области еще щенком – от обычной дворовой собаки. "Я помню, как впервые ее увидела: она была вся беленькая, и носик розовый постоянно тянула к верху, напоминая маленького поросенка", – поделилась воспоминаниями Валерия.

"Это такая она была маленькая" / Фото из архива Валерии, предоставлено 24 Каналу

Свою любимицу она описывает как очень ласковую, нежную и контактную – Белочка любит, когда ее гладят и уделяют ей внимание. В семье раньше уже был другой пес без породы по имени Куцик, который сейчас стареет, поэтому Белочка часто ведет себя настороженно и "охраняет" дом, когда приходят посторонние люди.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

О том, что она альбинос я узнала по характерным чертам: полностью белая шерсть, розовый носик и ротик, ну и конечно ее прекрасные глазки родникового цвета, которые она от света постоянно щурит,

– рассказала девушка.

Валерия очень любит животных: смотрите ее фото с Белочкой

Она уточнила, что собаке примерно полтора года. Владелица говорит, что совсем не ожидала популярности своих видео в TikTok, поскольку просто снимает своих домашних животных, которых очень любит.

Идея стильных брівок для любимицы появилась после того, как собака постоянно подбегала к ней во время макияжа. В общем же, Белочка в эти моменты позволяет себя гладить и ведет себя очень спокойно. "Брови я рисую специальным карандашом из природных компонентов, которые не вредят ее здоровью", – подчеркнула Валерия.

Как выглядит Белочка с накрашенными бровями: смотрите видео со страницы ее владелицы в TikTok

Чем уникальны собаки-альбиносы?

У собак-альбиносов шерсть обычно имеет очень светлый кремовый или чисто белый оттенок, а глаза – голубые или почти бесцветные. Специалисты из American Kennel Club объяснили, что отдельной породы "альбинос" не существует: такая особенность может случаться у разных пород, в частности у:

доберманов;

мопсов;

пекинесов;

лхаса-апсо;

померанских шпицев;

такс и других.

Из-за похожего внешнего вида альбинизм иногда путают с так называемым "двойным мерле" или просто очень светлым окрасом шерсти. Определяющим признаком настоящего альбинизма является полное отсутствие пигмента на всем теле: нет темных пятен на шерсти или коже, а все части, которые обычно имеют цвет – веки, губы, подушечки лап и нос – остаются розовыми.

Глаза у таких собак часто кажутся красноватыми при свете, поскольку из-за отсутствия пигмента просвечиваются сосуды в сетчатке. Альбинизм у собак встречается редко, в частности, потому, что ответственные заводчики обычно избегают его разведения из-за связанных рисков для здоровья.

Какие риски имеют собаки-альбиносы?

Одной из главных проблем является чувствительность к свету: радужка почти не блокирует световые лучи, поэтому глаза не могут нормально регулировать количество света.

Из-за этого яркое освещение может вызывать дискомфорт и заставлять животное часто жмуриться. Также у них может быть снижено качество зрения, включая худшее ночное видение и менее четкое восприятие объектов.

Кроме этого, в некоторых исследованиях отмечается, что альбинизм у собак может быть связан с несколькими различными генетическими мутациями, поэтому проявления могут отличаться в зависимости от породы. У некоторых из них выше риск поражений кожи, включая возможное развитие новообразований.

Что нужно знать об уходе за такими любимцами?

Эксперты из PetMD заметили, что из-за этих особенностей уход за такими животными должен быть осторожным: рекомендуется ограничивать длительное пребывание на ярком солнце, защищать кожу от ультрафиолета, а иногда использовать дополнительную защиту вроде одежды или специальных очков.

Всякий раз, когда им приходится выходить на улицу под яркий солнечный свет, для защиты следует рассматривать использование солнцезащитного крема или даже дополнительной одежды,

– объяснила Стефани Памфри, доцент ветеринарной офтальмологии Школы ветеринарной медицины Каммингса при Университете Тафтса.

Кстати, воспитывая четвероногого, не следует пренебрегать его активностью – зато позаботьтесь о его качественном досуге и выберите любимцу хорошие игрушки.

При этом эксперт по уходу за собаками Том Меймон отмечает, что некоторые игрушки могут быть опасными для домашних животных. Он советует выбирать только качественные изделия, специально созданные для собак, регулярно проверять их на повреждения и не использовать дешевые или сомнительные игрушки, особенно те, содержащие мелкие или опасные элементы.