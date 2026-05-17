Відповідь Аміра Анварі здивувала багатьох власників, хоча чимало людей у коментарях погодилися з думкою фахівця.

Яку породу собак бояться ветеринари?

Відомий ветеринар Амір Анварі, який активно ділиться професійним досвідом у TikTok, розповів, яка порода собак поводиться агресивно під час прийому у клініці. За словами лікаря, найчастіше вкусити ветеринара намагаються саме чихуахуа.

Попри маленький розмір та популярність серед власників домашніх тварин, ці собаки мають доволі темпераментний характер. У коментарях під роликом чимало власників таких псів погодилися з його словами. Деякі зазначили, що мають пітбуля, однак навіть він дуже боїться чихуахуа.

Найкусючіша порода собак: дивіться відео

Фахівець пояснює, що проблема не завжди полягає у "злому характері" собаки. Часто агресія пов’язана зі страхом, нервовістю та стресом під час контакту з незнайомими людьми або іншими тваринами.

Чому чихуахуа можуть поводитися агресивно?

Як зазначають експерти PetMD, чихуахуа є дуже енергійними, емоційними та відданими своїм власникам собаками. Водночас ця порода часто буває надмірно настороженою щодо незнайомців.

Коли вони нервують, вони починають гавкати й іноді просто забувають, наскільки вони маленькі. Саме тому власникам чихуахуа потрібно особливо уважно стежити за поведінкою свого улюбленця поруч із незнайомими людьми чи іншими тваринами. Попри крихітний розмір, ці собаки можуть бути дуже наполегливими, емоційними та схильними до захисної поведінки, особливо у стресових ситуаціях, наприклад під час візиту до ветеринара,

– пояснюють фахівці.

Експерти наголошують, що поведінка собаки значною мірою залежить не лише від породи, а й від виховання, соціалізації та ставлення власника.

Ветеринари радять привчати собак до оглядів та нових місць ще з раннього віку. Це допомагає знизити рівень тривоги та робить візити до клініки менш стресовими як для тварини, так і для лікаря.

Також фахівці нагадують, що вибір собаки є серйозною відповідальністю. Перед тим як заводити домашнього улюбленця, варто враховувати не лише зовнішність породи, а й особливості її темпераменту та поведінки.

Яким є життя з чіхуахуа?

Чихуахуа можуть виглядати крихітними та милими, але власники цієї породи добре знають – характер у них справді великий. Господарі песика Мамінчика Костя і Таня розповіли, як маленький улюбленець повністю змінив атмосферу в їхньому домі.

За їхніми словами, життя з чихуахуа – це постійна суміш ревнощів, впертості, ніжності та кумедних звичок. Костя і Таня зізнаються, що спочатку навіть не були впевнені, чи готові до собаки, адже дівчина раніше боялася тварин. Саме тому поява чихуахуа Мамінчика стала для родини справжнім викликом і водночас способом подолати страх.

За словами власників, пес дуже швидко зрозумів, хто в домі частіше дає смаколики, і тепер миттєво прибігає до господині щоразу, коли на кухні відкривається коробка з ласощами. Мамінчик також має впертий характер і не любить виконувати команди просто так. Господарі жартують, що без винагороди пес може навіть не подивитися у їхній бік.

Окремою особливістю чихуахуа стала ревнивість: якщо пес відчуває запах іншої тварини на одязі господарів, то починає ображатися, гавкати та вимагати уваги. Попри це, Мамінчик дуже добре відчуває емоційний стан своєї власниці й завжди приходить підтримати її, коли вона сумує або втомлюється.

Господарі також кажуть, що їхній пес обожнює комфорт, довго спить і дуже не любить, коли його будять раніше за всіх у квартирі.