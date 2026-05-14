24 Канал поспілкувався з власниками чихуахуа і дізнався про те, як маленький пес може повністю змінити життя родини.

Чому ця порода така популярна?

Чихуахуа – це порода, яка вже багато років залишається однією з найпопулярніших собак-компаньйонів у світі. За даними American Kennel Club, їхня популярність пояснюється не лише розміром, а й сильним емоційним зв’язком із власниками, високим інтелектом та яскравим темпераментом.

Попри стереотипи про "іграшковість" породи, чихуахуа часто мають поведінку великих собак. Вони уважно охороняють територію, ревнують господарів, голосно реагують на небезпеку й можуть бути напрочуд сміливими навіть поруч із більшими псами.

Кінологи пояснюють, що чихуахуа ідеально підходять для життя у місті. Вони не потребують великого простору, легко адаптуються до квартирного життя та дуже прив’язуються до людини. Водночас саме ця емоційна прив’язаність робить їх надзвичайно чутливими до настрою власників.

Також популярності породи сприяли соцмережі. Чихуахуа часто стають героями відео та мемів через свою емоційність, ревнивий характер і кумедну поведінку.

Як це жити із чихом?

Власники чихуахуа Костя і Таня розповідають, що їхній пес на ім’я Мамінчик повністю змінив атмосферу вдома.

Спершу дівчина дуже боялася тварин, тому поява собаки в домі стала для неї справжнім викликом. Саме через це вони й вирішили завести Мамінчика – аби поступово подолати страх і звикнути до життя поруч з улюбленцем.

Повне ім’я песика – Мамінко і воно перекладається як "мамин син". З часом Таня настільки прив’язалася до свого чихуахуа, що тепер, за словами родини, це її найулюбленіша тварина у світі.

Він, своєю чергою, також чудово розуміє, хто з родини може дати йому смаколик, а хто – ні.

Коли відкривається коробка зі смаколиками або шухляда на кухні, він миттєво прибігає саме до мене. Він прекрасно знає, що я "слабша" і точно щось дам. А от до чоловіка так не біжить,

– сміється власниця.

Мамінчик також має доволі впертий характер. Господарі кажуть: якщо немає смаколика – команди він виконувати не буде.

"За смаколик він готовий робити команди й бути слухняним. Але без цього може навіть не подивитися у твій бік. Це собака з характером, який треба приймати", – розповідають вони.

Окремо власники згадують ревнивість свого улюбленця. Якщо пес відчуває запах іншої тварини на одязі господарів, то починає ображатися, гавкати та вимагати уваги. І "миритися" з ним можна лише за допомогою смаколика, інакше ліпше навіть не підходити. При цьому до своєї господині Мамінчик ставиться особливо ніжно. За словами родини, пес дуже добре відчуває її емоційний стан і завжди приходить підтримати, коли вона засмучена чи втомлена.

Ще одна особливість чихуахуа – любов до комфорту. Господарі жартують, що їхній пес спить довше за всіх у квартирі й дуже не любить, коли його будять.

Попри маленький розмір, чихуахуа часто поводяться так, ніби вони значно більші та сильніші. Мамінчик, наприклад, легко може почати "захищати" господарку навіть під час звичайних обіймів.

Коли я обіймаю дружину або гладжу її, він одразу прибігає й починає відштовхувати мене. Для нього це серйозна конкуренція,

– жартує господар Костя.

Також власники розповідають, що їхній пес дуже вибірковий у спілкуванні з іншими собаками й найбільше любить гратися саме з чихуахуа.

Що можна подарувати собаці на День чихуахуа?

Для чихуахуа важливі не лише їжа та регулярні прогулянки, а й відчуття комфорту та безпеки. Через маленький розмір ці собаки дуже чутливі до холоду, шуму та змін настрою господаря, тому подарунки для них часто пов’язані саме із затишком і емоційним контактом.

Власникам радять звертати увагу на м’які лежанки, теплі пледи та спеціальні будиночки для сну. Багато собак цієї породи обожнюють "закопуватися" у тканину й можуть годинами спати, сховавшись під ковдрою поруч із господарем.

Окреме місце займає одяг для собак. Через коротку шерсть та маленьку вагу чихуахуа швидко мерзнуть навіть восени чи навесні, тому светрики, худі, комбінезони та теплі жилетки для них – не просто стильний аксесуар, а необхідність. Деякі власники навіть купують спеціальні піжами для сну в холодний період.

Також чихуахуа дуже люблять інтерактивні іграшки. Через допитливий характер їм швидко стає нудно, тому іграшки для пошуку смаколиків, маленькі м’ячики або плюшеві звірята допомагають собаці залишатися активною та емоційно стабільною.

Ще один популярний подарунок – безпечні смаколики. Для багатьох чихуахуа їжа стає справжньою "мовою любові", а тому ласощі часто використовують не лише для дресирування, а й для заспокоєння чи підтримки контакту з улюбленцем.