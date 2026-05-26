Во время дистанционной работы 26-летняя Амброзия Шорт включила музыку, чтобы лучше сосредоточиться, однако ее восьмилетний любимец явно не одобрил такой выбор. Забавной историей она поделилась в сети TikTok.

Как мурлыка отреагировал на музыку?

В общем, Бьорн уже освоил 19 кнопок на приборе для общения. А однажды он решил выразить недовольство необычной комбинацией слов, нажав кнопки, означающие "шумно" и "больно". Так, мурчик, кажется, действительно был не в восторге от этой композиции.

Ранее, по словам хозяйки, кот обычно реагировал на громкую музыку кнопкой "злой", однако после изучения нового слова начал точнее описывать свои ощущения. Амброзия призналась, что была поражена тем, насколько понятно животное попыталось донести свой дискомфорт.

Пушистик раскритиковал музыку хозяйки: смотрите видео

По ее мнению, Бьорн пытался объяснить, что музыка не просто раздражает его, но и, вероятно, вызывает физический дискомфорт для слуха. После этого она сразу выключила композиции, решив не рисковать здоровьем любимца.

Хозяйка объяснила, что обычно в ответ на кнопку "шумно" только уменьшает громкость, но на этот раз комбинация со словом "больно" заставила ее отнестись к реакции значительно серьезнее. Она также пошутила, что Бьорн, возможно, просто не любит ее музыкальный вкус и предпочитает классику, тогда как она слушает рэп.

Видео с реакцией кота быстро стало вирусным в TikTok, набрав сотни тысяч просмотров и тысячи лайков. В комментариях пользователи шутили, что Бьорн ведет себя как строгий музыкальный критик, а некоторые даже представляли, будто кот оценивает альбом и сравнивает его с предыдущими работами исполнителей.

По словам Амброзии, ее любимец уже знает слова вроде "перекус", "мама", "нет", "позже" и даже "люблю тебя". Отдельно она учила его кнопке, связанной с болью, чтобы Бьорн мог сигнализировать о плохом самочувствии, ведь у животного диагностировали межпозвоночную грыжу, состояние которой находится под контролем.

В то же время женщина отметила, что кот редко испытывает дискомфорт, поэтому освоение такого способа коммуникации заняло определенное время.

Как общаются коты?

Коты активно используют язык тела, чтобы передавать эмоции, намерения и взаимодействовать с другими животными. Невербальные сигналы помогают им налаживать контакт, избегать конфликтов или устанавливать границы в общении. При этом специалисты из PetMD объяснили, на что надо обращать основное внимание.

Положение тела

Поза вашего любимца многое рассказывает о его настроении. Если животное чувствует себя спокойно, оно может лежать на боку или сидеть расслабленно со свободно опущенным или слегка вытянутым хвостом – это признак комфорта и доверия.

Зато напуганный кот часто прижимается к земле, поджимает хвост и замирает, демонстрируя отсутствие угрозы. Если же любимец чувствует опасность или загнан в угол, шерсть может становиться дыбом, спина выгибаться, а тело – казаться больше, чтобы отпугнуть соперника.

Движения хвоста

Хвост – один из важнейших индикаторов эмоций у кошек. Поднятый вертикально хвост обычно свидетельствует об уверенности и готовности к контакту. Во время игры кот может держать его в форме перевернутой буквы U, показывая возбуждение и азарт.

Опущенный или подобранный хвост часто означает страх или дискомфорт, а резкие взмахи – раздражение, напряжение или агрессию. Именно по таким сигналам другие коты понимают, безопасно ли взаимодействовать.

Положение ушей

Приподнятые уши обычно говорят о внимательности и заинтересованности. Если же они плотно прижаты к голове – это может быть признаком страха, агрессии или готовности защищаться. Уши, которые поворачиваются в разные стороны, часто сигнализируют о любопытстве или легком дискомфорте.

Глаза и мимика

Длительный прямой взгляд между котами иногда воспринимается как вызов или демонстрация территориальности. В то же время медленное моргание или полузакрытые глаза – признак доверия и привязанности, которую нередко называют "кошачьим поцелуем". Так животные демонстрируют спокойствие и чувство безопасности рядом друг с другом.

Преследование

Погоня между котами нередко является частью игры и социального взаимодействия. Однако если животное, которое преследуют, выглядит напуганным или заметно нервничает, это может означать, что игра перешла границу комфорта и хозяину стоит вмешаться.

