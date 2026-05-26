Під час дистанційної роботи 26-річна Амброзія Шорт увімкнула музику, щоб краще зосередитися, однак її восьмирічний улюбленець явно не схвалив такий вибір. Кумедною історією вона поділилася в мережі TikTok.

Як мурчик відреагував на музику?

Загалом, Бйорн уже опанував 19 кнопок на приладі для спілкування. А одного разу він вирішив висловити невдоволення незвичайною комбінацією слів, натиснувши кнопки, що означали "шумно" і "боляче". Так, мурчик, здається, дійсно був не в захваті від цієї композиції.

Раніше, за словами господині, кіт зазвичай реагував на гучну музику кнопкою "злий", однак після вивчення нового слова почав точніше описувати свої відчуття. Амброзія зізналася, що була вражена тим, наскільки зрозуміло тварина спробувала донести свій дискомфорт.

Пухнастик розкритикував музику господарки: дивіться відео

На її думку, Бйорн намагався пояснити, що музика не просто дратує його, а й, імовірно, викликає фізичний дискомфорт для слуху. Після цього вона одразу вимкнула композиції, вирішивши не ризикувати здоров'ям улюбленця.

Господиня пояснила, що зазвичай у відповідь на кнопку "шумно" лише зменшує гучність, але цього разу комбінація зі словом "боляче" змусила її поставитися до реакції значно серйозніше. Вона також пожартувала, що Бйорн, можливо, просто не любить її музичний смак і віддає перевагу класиці, тоді як вона слухає реп.

Відео з реакцією кота швидко стало вірусним у TikTok, набравши сотні тисяч переглядів і тисячі вподобань. У коментарях користувачі жартували, що Бйорн поводиться як суворий музичний критик, а дехто навіть уявляв, ніби кіт оцінює альбом і порівнює його з попередніми роботами виконавців.

За словами Амброзії, її улюбленець уже знає слова на кшталт "перекус", "мама", "ні", "пізніше" та навіть "люблю тебе". Окремо вона навчала його кнопці, пов'язаній з болем, щоб Бйорн міг сигналізувати про погане самопочуття, адже у тварини діагностували міжхребцеву грижу, стан якої перебуває під контролем.

Водночас жінка зауважила, що кіт рідко відчуває дискомфорт, тому освоєння такого способу комунікації зайняло певний час.

Як спілкуються коти?

Коти активно використовують мову тіла, щоб передавати емоції, наміри та взаємодіяти з іншими тваринами. Невербальні сигнали допомагають їм налагоджувати контакт, уникати конфліктів або встановлювати межі у спілкуванні. При цьому фахівці з PetMD пояснили, на що треба звертати основну увагу.

Положення тіла

Поза вашого улюбленця багато розповідає про його настрій. Якщо тваринка почувається спокійно, вона може лежати на боці або сидіти розслаблено з вільно опущеним чи злегка витягнутим хвостом – це ознака комфорту й довіри.

Натомість наляканий кіт часто притискається до землі, підгортає хвіст і завмирає, демонструючи відсутність загрози. Якщо ж улюбленець відчуває небезпеку або загнаний у кут, шерсть може ставати дибки, спина вигинатися, а тіло – здаватися більшим, щоб відлякати суперника.

Рухи хвоста

Хвіст – один із найважливіших індикаторів емоцій у котів. Піднятий вертикально хвіст зазвичай свідчить про впевненість і готовність до контакту. Під час гри кіт може тримати його у формі перевернутої літери U, показуючи збудження та азарт.

Опущений або підібраний хвіст часто означає страх чи дискомфорт, а різкі помахи – роздратування, напруження або агресію. Саме за такими сигналами інші коти розуміють, чи безпечно взаємодіяти.

Положення вух

Підняті вуха зазвичай говорять про уважність і зацікавлення. Якщо ж вони щільно притиснуті до голови – це може бути ознакою страху, агресії або готовності захищатися. Вуха, які повертаються в різні боки, часто сигналізують про цікавість або легкий дискомфорт.

Очі та міміка

Тривалий прямий погляд між котами інколи сприймається як виклик або демонстрація територіальності. Водночас повільне кліпання чи напівзаплющені очі – ознака довіри й прихильності, яку нерідко називають "котячим поцілунком". Так тварини демонструють спокій і відчуття безпеки поруч одна з одною.

Переслідування

Погоня між котами нерідко є частиною гри та соціальної взаємодії. Однак якщо тварина, яку переслідують, виглядає наляканою або помітно нервує, це може означати, що гра перейшла межу комфорту і господарю варто втрутитися.

До речі, нерідко мурчики вирішують влаштувати такі забави саме вночі, й на це є свої цілком логічні причини. Саме в нічний час активується їхній "режим хижака".

Пухнасті мають ще одну цікаву звичку, яка може викликати посмішку в господарів – вони полюбляють погойдувати сідницями перед стрибком, готуючи своє тіло до активності. Такий "ритуальний танок" коти виконують також для перевірки балансу.