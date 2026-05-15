Причини нічних перегонів і полювання на тіней розкрили зооексперти проєкту Animal Wised.

Чому коти "божеволіють", щойно настає ніч?

Фахівці зазначають, що у темний час доби мурчики переходять у своєрідний "режим хижака". Те, що людям здається хаотичною поведінкою чи надлишком енергії, насправді пов'язане з природною біологією тварини.

Важливо! Коти не є повністю нічними істотами – вони належать до сутінкових тварин.

Найбільшу активність вони проявляють на світанку та після заходу сонця, адже саме в цей період у природі найчастіше активізується їхня здобич. Велику роль у цьому відіграє і будова котячих очей. Завдяки спеціальному світловідбивному шару коти значно краще бачать у темряві, ніж люди.

За словами ветеринарної лікарки Паоли Куевас, коти можуть реагувати на ледь помітні звуки, рухи чи інші подразники.

Коли в будинку стає темно, тварина почувається впевненіше, а її мисливські інстинкти активізуються ще сильніше. За словами експертів, нічні "перегони" котів мають навіть окрему назву – "зумі". Це короткі, але дуже активні сплески енергії, під час яких тварина витрачає сили, накопичені протягом дня.



Коти активізуються вночі через інстинкти мисливців / Unsplash

Оскільки більшу частину дня домашні коти сплять, саме вечір і ніч стають для них ідеальним часом для активності. Нічна атмосфера також стимулює кота до руху. У темряві будинок стає тихішим, з'являються тіні та незвичні звуки, які тварина сприймає як потенційне "полювання".

Через це меблі перетворюються на перешкоди, коридори – на трасу для перегонів, а будь-який шерех може спровокувати миттєву реакцію.

Як скоригувати поведінку улюбленця вночі?

Нічні пригоди чотирилапих не завжди до душі власникам. Щоб кіт не будив вас посеред ночі, важливо не заохочувати таку поведінку своєю увагою.

Якщо реагувати на нічні забіги, годувати тварину чи гратися з нею, кіт швидко зрозуміє, що таким способом можна отримати бажане. Фахівці радять приділяти більше часу активним іграм увечері. При цьому, пояснюють експерти з Animal Human Society, багато котів із задоволенням ганяються за іграшками, лазерною указкою або м'ячиками.

Навіть кілька хвилин активності допомагають витратити енергію й зробити тварину спокійнішою вночі. Також варто забезпечити коту заняття вдень, особливо якщо господарів немає вдома. Для цього можна використовувати спеціальні іграшки-годівниці, які стимулюють мисливський інстинкт і дають як фізичне, так і розумове навантаження.

А от уже на ніч експерти рекомендують створити комфортні умови для сну. Якщо кіт стрибає на ліжко або дряпає двері, можна закривати спальню, використовувати білий шум чи беруші. Водночас не слід карати тварину, адже така поведінка не є проявом злості чи помсти.

Головне пам'ятати, що кіт повторює ті дії, які приносять йому результат. Тому правильна організація режиму, активностей і домашнього середовища допоможе поступово вирішити проблему нічної активності.

Зауважимо, що навіть у маленькій квартирі коту важливо забезпечити достатньо активності та нових вражень, адже через обмежений простір тварина може нудьгувати й відчувати стрес.

Для котів також важливе спостереження за вулицею, тому місце біля вікна може стати для них справжньою розвагою. При цьому мурчики, дивлячись на поташок, можуть видавати дивний звук "кекеке".

Скільки має спати мурчик?

Коти зазвичай сплять по 12 – 16 годин на добу, адже таким способом накопичують енергію, необхідну для активності та природних мисливських інстинктів. Водночас ветеринари наголошують: якщо режим сну тварини раптово змінюється, це може свідчити про стрес, погане самопочуття або інші проблеми зі здоров'ям.

У Germantown Parkway Animal Hospital пояснюють, що сон у котів поділяється на дві основні фази;

легка дрімота;

глибокий сон.

Під час дрімоти тварина може тримати очі напіввідкритими й реагувати на сторонні звуки, тому здається, ніби кіт постійно насторожений. А от у фазі глибокого сну організм повністю розслабляється: відпочивають м'язи, а нервова система відновлюється.