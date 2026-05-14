Про речі, які полюбляють збирати котики в помешканні, розповіли на сторінці Catster.

Цікаво Навіть у тварин фото в паспорті невдале: українці створили новий тренд, який підкорив мережу

Що найбільше привертає увагу котів у домі?

Цілком природно, коли кіт ховає їжу чи іграшки, однак деякі тварини починають збирати зовсім несподівані предмети. Причини можуть бути різними – блиск, текстура, звуки або просто цікавість. Однією з улюблених "здобичей" у котів іноді стають прикраси.

Деяких тварин приваблюють блискучі речі, адже світло, яке відбивається від металу чи каміння, нагадує їм рух лазерної указки або сонячних відблисків. Саме тому коти можуть красти каблучки, ланцюжки чи сережки й переносити їх у свої схованки.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Також в серце мурчиків, а нерідко і в лапки, потрапляють кришечки від пляшок. Металеві або пластикові ковпачки привертають увагу через звуки, які видають під час руху по підлозі. Для кота такі шуми можуть нагадувати комах або дрібну здобич. Багатьом тваринам подобається штовхати кришечки лапами та ганяти їх кімнатою.



Чотирилапі ніколи не відмовляться від колекціонуванні дрібничок / Unsplash

Ще одним популярним предметом для "колекціонування" стають гумки для грошей або канцелярські резинки. Котів може приваблювати їхня форма та еластична текстура. Проте такі речі становлять небезпеку, адже тварина може випадково проковтнути гумку або вдавитися нею.

Особливою популярністю серед пухнастиків користуються картонні коробки. Для людини це звичайне пакування, а для тварини – затишне укриття. Коти люблять сидіти в коробках, дряпати їх та ховатися у закритому просторі, де почуваються у безпеці. Деякі коти збирають папір або сухе листя. Їм можуть подобатися шарудіння та легкість цих предметів.



Котики – поціновувачі замкнутого простору / Unsplash

До слова, раніше ми вже писали про нестримну любов котів до коробок. Проте часом така звичка може свідчити про певні проблеми.

Коти із задоволенням граються з паперовими кульками, чеками чи навіть листами. Також чимало котів полюбляють дрібні пластикові речі — ковпачки від ручок, кришки банок чи зубні флоси. Такі предмети легкі, їх зручно переносити в зубах, а під час гри вони видають цікаві звуки. Зазвичай така поведінка є нормальною і не свідчить про проблеми.

Однак у деяких випадках коти можуть накопичувати речі через так зване ресурсне охороняння – коли тварина боїться втратити свої "цінності".

Це частіше трапляється у домівках, де живе кілька тварин. Водночас дрібні предмети можуть бути небезпечними для здоров'я кота. Гумки, нитки, мотузки чи пластик тварина може проковтнути, що іноді призводить до серйозних проблем і навіть операцій.

Тому власникам радять прибирати небезпечні дрібниці та замінювати їх безпечними іграшками. Попри це, звичка збирати різні речі часто залишається просто кумедною особливістю характеру кота, яка робить домашніх улюбленців ще цікавішими та непередбачуванішими.

Кіт ховає їжу: про що це свідчить?

Роман Романюк, який розуміється на питаннях соціалізації котів та допомагає власникам з їхнім вихованням, пояснював, що часом мурчики ховають, або навіть закопують їжу. Роблять вони це через природні інстинкти. У дикій природі пухнастики приховували залишки, щоб не привертати увагу хижаків, замаскувати запах або повернутися до їжі пізніше.



Також така поведінка може означати, що кіт уже ситий, але не хоче остаточно відмовлятися від їжі. У домашніх тварин це часто стає просто звичкою, способом заспокоїтися або навіть грою, особливо у молодих котів.

Чому котики ховають їжу: ознайомлюйтеся з наочним поясненням

Як фахівці пояснюють інші дивні звички чотирилапих?

Окрім усіх вищеперелічених забавок котиків, вони також можуть сидіти на ноутбуці, раптово носитися квартирою серед ночі або м'яти лапами ковдру, ніби тісто. Found Animals пояснили, що насправді більшість таких звичок мають свої причини.

Наприклад, коти люблять лежати на ноутбуках через тепло та увагу господаря. Комп'ютер для них – наче маленька грілка. Нічні "забіги" пов'язані з тим, що коти мають інший режим сну, ніж люди. Вдень вони багато сплять, тому вночі залишаються активними та хочуть гратися.

А от топтання лапами бере початок ще з дитинства. Кошенята так стимулюють маму-кішку до виділення молока, а дорослі коти роблять це, коли почуваються спокійно та комфортно. Однак не ковдрами чи кішками єдиними – мурчики часом полюбляють витоптувати й своїх господарів. Детальніше про це читайте в матеріалі 24 Каналу.

При цьому любов до ванн і раковин пояснюється просто: прохолодна поверхня допомагає охолодитися у спеку, а деяких котів ще й приваблює запах води чи шум із крана.