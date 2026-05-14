О вещах, которые любят собирать котики в доме, рассказали на странице Catster.

Что больше всего привлекает внимание котов в доме?

Вполне естественно, когда кот прячет еду или игрушки, однако некоторые животные начинают собирать совсем неожиданные предметы. Причины могут быть разными – блеск, текстура, звуки или просто любопытство. Одной из любимых "добыч" у котов иногда становятся украшения.

Некоторых животных привлекают блестящие вещи, ведь свет, который отражается от металла или камней, напоминает им движение лазерной указки или солнечных бликов. Именно поэтому коты могут воровать кольца, цепочки или серьги и переносить их в свои тайники.

Также в сердце мурлык, а нередко и в лапки, попадают крышечки от бутылок. Металлические или пластиковые колпачки привлекают внимание из-за звуков, которые издают при движении по полу. Для кота такие шумы могут напоминать насекомых или мелкую добычу. Многим животным нравится толкать крышечки лапами и гонять их по комнате.



Четвероногие никогда не откажутся от коллекционирования безделушек / Unsplash

Еще одним популярным предметом для "коллекционирования" становятся резинки для денег или канцелярские резинки. Котов может привлекать их форма и эластичная текстура. Однако такие вещи представляют опасность, ведь животное может случайно проглотить резинку или подавиться ею.

Особой популярностью среди пушистиков пользуются картонные коробки. Для человека это обычная упаковка, а для животного – уютное укрытие. Коты любят сидеть в коробках, царапать их и прятаться в закрытом пространстве, где чувствуют себя в безопасности. Некоторые коты собирают бумагу или сухие листья. Им могут нравиться шуршание и легкость этих предметов.



Котики – любители замкнутого пространства / Unsplash

К слову, ранее мы уже писали о безудержной любви котов к коробкам. Однако порой такая привычка может свидетельствовать об определенных проблемах.

Коты с удовольствием играют с бумажными шариками, чеками или даже письмами. Также многие коты любят мелкие пластиковые вещи - колпачки от ручек, крышки банок или зубные флоссы. Такие предметы легкие, их удобно переносить в зубах, а во время игры они издают интересные звуки. Обычно такое поведение является нормальным и не свидетельствует о проблемах.

Однако в некоторых случаях коты могут накапливать вещи из-за так называемой ресурсной охраны – когда животное боится потерять свои "ценности".

Это чаще случается в домах, где живет несколько животных. В то же время мелкие предметы могут быть опасными для здоровья кота. Резинки, нити, веревки или пластик животное может проглотить, что иногда приводит к серьезным проблемам и даже операциям.

Поэтому владельцам советуют убирать опасные мелочи и заменять их безопасными игрушками. Несмотря на это, привычка собирать разные вещи часто остается просто забавной особенностью характера кота, которая делает домашних любимцев еще более интересными и непредсказуемыми.

Кот прячет еду: о чем это свидетельствует?

Роман Романюк, который разбирается в вопросах социализации котов и помогает владельцам с их воспитанием, объяснял, что иногда мурчики прячут, или даже закапывают пищу. Делают они это из-за естественных инстинктов. В дикой природе пушистики скрывали остатки, чтобы не привлекать внимание хищников, замаскировать запах или вернуться к еде позже.



Также такое поведение может означать, что кот уже сыт, но не хочет окончательно отказываться от еды. У домашних животных это часто становится просто привычкой, способом успокоиться или даже игрой, особенно у молодых котов.

Как специалисты объясняют другие странные привычки четвероногих?

Кроме всех вышеперечисленных забав котиков, они также могут сидеть на ноутбуке, внезапно носиться по квартире среди ночи или мять лапами одеяло, будто тесто. Found Animals объяснили, что на самом деле большинство таких привычек имеют свои причины.

Например, коты любят лежать на ноутбуках из-за тепла и внимания хозяина. Компьютер для них – как маленькая грелка. Ночные "забеги" связаны с тем, что коты имеют другой режим сна, чем люди. Днем они много спят, поэтому ночью остаются активными и хотят играть.

А вот топтание лапами берет начало еще с детства. Котята так стимулируют маму-кошку к выделению молока, а взрослые коты делают это, когда чувствуют себя спокойно и комфортно. Однако не одеялами или кошками единственными – мурчики иногда любят вытаптывать и своих хозяев. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.

При этом любовь к ваннам и раковинам объясняется просто: прохладная поверхность помогает охладиться в жару, а некоторых котов еще и привлекает запах воды или шум из крана.