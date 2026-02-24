О таком пишут специалисты из Popular Science. Они и объяснили, на каком этапе развития пушистика появляется эта любовь к коробкам.

Почему коты обожают коробки?

Несмотря на различия характеров мурлык и разный уровень их активности, практически все коты получают пользу от правильно размещенной коробки, отмечает Микел Дельгадо, консультант по поведению кошек в Ease Pet Vet.

Одна из главных причин – это связь с охотничьими инстинктами. Уличные коты находятся посередине пищевой цепи, ведь они и хищники, и одновременно потенциальная добыча. Во время охоты на птиц или насекомых пушистики ищут укрытие, речь идет о различных кустах и щелях, чтобы незаметно подкрасться к жертве или спрятаться от хищников (ястребов, лисиц и т.д.).



Мурчики обожают потайные укрытия / Фото Unsplash

В домашних же условиях эти инстинкты никуда не исчезают. В таких случаях коробка идеально имитирует засаду для кота. Ведь ее стенки прячут мурлыку от посторонних глаз, а открытый верх позволяет стремительно выпрыгнуть на "добычу".

Коробки также служат безопасным убежищем для робких животных, когда в окружении происходят изменения.

Коты естественно тянутся к закрытым, тайным местам,

– объясняет Дельгадо.

Эта тяга заложена с рождения, еще со времен, когда мать-кошка ищет тихое, защищенное место для родов, поэтому первые недели котята проводят именно в таком безопасном пространстве, добавляет Даниэль Ганн-Мур, профессор фелинной медицины в Университете Эдинбурга.

Исследования неоднократно подтверждали, что доступ к коробке снижает уровень стрессовых гормонов (в частности кортизола) у только что спасенных или новоприбывших кошек.

К тому же новая коробка – это еще и интересное изменение в привычной среде. Домашние коты знают каждый уголок своего "королевства" и сразу замечают новинку. Для любознательных любимцев это становится настоящим приключением для исследования.

Говорит ли частое прятание в коробке о более глубоких проблемах?

Ответ на этот вопрос зависит от контекста. Если кот мирно дремлет внутри или весело выпрыгивает и заскакивает обратно – это абсолютно нормально. А вот если он сидит в углу с широко открытыми глазами и не выходит – это сигнал тревоги.

Коробки удовлетворяют сразу несколько потребностей. Речь идет об укрытии, охоте и изучении нового. Они особенно важны для домашних котов, которые имеют меньше контроля над окружением, чем уличные. В случае стресса свободный кот может убежать на крышу или в кусты, а домашний часто только спрятаться в коробку.

Многое зависит от раннего возраста котика (2 – 9 недель). Так, положительный опыт в этот период делает взрослое животное устойчивым к изменениям. Если же детство было сложным, коробки и другие тайники становятся критически важными для ощущения безопасности.

Специалисты говорят, что прятаться время от времени – это нормально и даже полезно. Но если кот прячется постоянно и надолго – это повод обратиться к ветеринару или бихевиористу. Чрезмерная тревожность нуждается в помощи, чтобы животное лучше справлялось со страхами.

Почему коты так любят коробки: смотрите видео

На что еще обратить внимание в воспитании мурлык?