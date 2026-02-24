О таком пишут специалисты из Popular Science. Они и объяснили, на каком этапе развития пушистика появляется эта любовь к коробкам.
Почему коты обожают коробки?
Несмотря на различия характеров мурлык и разный уровень их активности, практически все коты получают пользу от правильно размещенной коробки, отмечает Микел Дельгадо, консультант по поведению кошек в Ease Pet Vet.
Одна из главных причин – это связь с охотничьими инстинктами. Уличные коты находятся посередине пищевой цепи, ведь они и хищники, и одновременно потенциальная добыча. Во время охоты на птиц или насекомых пушистики ищут укрытие, речь идет о различных кустах и щелях, чтобы незаметно подкрасться к жертве или спрятаться от хищников (ястребов, лисиц и т.д.).
Мурчики обожают потайные укрытия / Фото Unsplash
В домашних же условиях эти инстинкты никуда не исчезают. В таких случаях коробка идеально имитирует засаду для кота. Ведь ее стенки прячут мурлыку от посторонних глаз, а открытый верх позволяет стремительно выпрыгнуть на "добычу".
Коробки также служат безопасным убежищем для робких животных, когда в окружении происходят изменения.
Коты естественно тянутся к закрытым, тайным местам,
– объясняет Дельгадо.
Эта тяга заложена с рождения, еще со времен, когда мать-кошка ищет тихое, защищенное место для родов, поэтому первые недели котята проводят именно в таком безопасном пространстве, добавляет Даниэль Ганн-Мур, профессор фелинной медицины в Университете Эдинбурга.
Исследования неоднократно подтверждали, что доступ к коробке снижает уровень стрессовых гормонов (в частности кортизола) у только что спасенных или новоприбывших кошек.
К тому же новая коробка – это еще и интересное изменение в привычной среде. Домашние коты знают каждый уголок своего "королевства" и сразу замечают новинку. Для любознательных любимцев это становится настоящим приключением для исследования.
Говорит ли частое прятание в коробке о более глубоких проблемах?
Ответ на этот вопрос зависит от контекста. Если кот мирно дремлет внутри или весело выпрыгивает и заскакивает обратно – это абсолютно нормально. А вот если он сидит в углу с широко открытыми глазами и не выходит – это сигнал тревоги.
Коробки удовлетворяют сразу несколько потребностей. Речь идет об укрытии, охоте и изучении нового. Они особенно важны для домашних котов, которые имеют меньше контроля над окружением, чем уличные. В случае стресса свободный кот может убежать на крышу или в кусты, а домашний часто только спрятаться в коробку.
Многое зависит от раннего возраста котика (2 – 9 недель). Так, положительный опыт в этот период делает взрослое животное устойчивым к изменениям. Если же детство было сложным, коробки и другие тайники становятся критически важными для ощущения безопасности.
Специалисты говорят, что прятаться время от времени – это нормально и даже полезно. Но если кот прячется постоянно и надолго – это повод обратиться к ветеринару или бихевиористу. Чрезмерная тревожность нуждается в помощи, чтобы животное лучше справлялось со страхами.
Почему коты так любят коробки: смотрите видео
На что еще обратить внимание в воспитании мурлык?
Коты нередко реагируют своим поведением на негативную атмосферу или напряжение в доме, сигнализируя о дискомфорте. Специалисты отмечают, что кошки обладают своеобразным энергетическим чутьем, а их присутствие способно успокаивать, улучшать настроение и эмоциональный баланс человека.
Со своей стороны фелинолог Соня Вонс предостерегает от наказания любимца физически или криком, ведь это разрушает доверие. Вместо этого стоит спокойно прервать нежелательное действие и найти истинную причину агрессии или стресса, чтобы помочь коту чувствовать себя безопасно.
