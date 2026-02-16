Достаточно вспомнить даже известное народное представление о мистическом черном коте, который якобы может принести беду, когда перебежит вам дорогу. Однако пушистые любимцы, по словам биоэнергетиков, на самом деле могут охранять своих хозяев от потусторонних сил. Подробнее об этом пишет Your Tango.

Актуально Ваш кот вас безгранично любит: вот 7 простых жестов, которые на это указывают

Как ведут себя коты, когда чувствуют опасность?

Хвостатые тонко чувствуют негативную энергию и могут сигнализировать о ее присутствии в доме своим поведением. В частности, ваш мурлыка может иногда долго и настороженно смотреть в одну точку, будто наблюдая за тем, чего вы не видите.

Также котик может избегать определенных участков в доме или, наоборот, постоянно возвращаться к ним, демонстрируя повышенную заинтересованность.

Внезапные изменения в характере, например, агрессия в отношении хозяина, также интерпретируют как реакцию на "принесенный" негатив после посещения определенных мест или общения с конкретными людьми.



Поведение котов может свидетельствовать о негативной энергетике в доме / Фото Unsplash

Согласно информации УНИАН, если кошка шипит, топорщит шерсть или ведет себя тревожно, специалисты советуют вспомнить, где вы были и не появились ли в доме новые вещи.

Отказ от еды, игр или общения при отсутствии проблем со здоровьем в таких представлениях объясняется возможным присутствием нежелательной энергетики или человека, который вызывает у животного дискомфорт.

Способны ли котики защитить вас от беды?

Эксперты Your Tango также замечают, что кошки якобы имеют сильное "энергетическое поле", которое способно нейтрализовать негативные влияния. Поэтому рекомендуют не мешать животному, если оно внимательно обходит помещение, ведь считается, что так оно якобы "очищает" пространство.

Некоторые советы даже касаются физического контакта с любимцем, мол, держа кошку на руках и гладя ее, можно усилить защитный эффект. Кроме защитной роли, кошкам приписывают и способность положительно влиять на эмоциональное состояние человека.

Спокойное поглаживание и пребывание рядом с животным помогают снизить уровень стресса, успокоиться и почувствовать поддержку.

Интересно! Также существует мнение, что иногда кошка может покинуть дом, "забрав" с собой негатив или не выдержав его влияния.

На что обратить внимание в уходе за мурлыкой?