Достатньо згадати навіть відоме народне уявлення про містичного чорного кота, який нібито може принести біду, коли перебіжить вам дорогу. Однак пухнасті улюбленці, за словами біоенергетиків, насправді можуть охороняти своїх господарів від потойбічних сил. Детальніше про це пише Your Tango.

Як поводяться коти, коли відчувають небезпеку?

Хвостаті тонко відчувають негативну енергію та можуть сигналізувати про її присутність у домі своєю поведінкою. Зокрема, ваш мурчик може іноді довго й насторожено дивитися в одну точку, ніби спостерігаючи за тим, чого ви не бачите.

Також котик може уникати певних ділянок у помешканні або, навпаки, постійно повертатися до них, демонструючи підвищену зацікавленість.

Раптові зміни в характері, наприклад, агресія щодо господаря, також інтерпретують як реакцію на "принесений" негатив після відвідин певних місць чи спілкування з конкретними людьми.



Поведінка котів може свідчити про негативну енергетику в домі / Фото Unsplash

Згідно з інформацією УНІАН, якщо кішка шипить, настовбурчує шерсть або поводиться тривожно, фахівці радять пригадати, де ви були та чи не з'явилися в домі нові речі.

Відмова від їжі, ігор чи спілкування за відсутності проблем зі здоров'ям у таких уявленнях пояснюється можливою присутністю небажаної енергетики або людини, яка викликає у тварини дискомфорт.

Чи здатні котики захистити вас від лиха?

Експерти Your Tango також зауважують, що кішки нібито мають сильне "енергетичне поле", яке здатне нейтралізувати негативні впливи. Тому рекомендують не заважати тварині, якщо вона уважно обходить приміщення, адже вважається, що так вона нібито "очищує" простір.

Деякі поради навіть стосуються фізичного контакту з улюбленцем, мовляв, тримаючи кішку на руках і гладячи її, можна посилити захисний ефект. Окрім захисної ролі, кішкам приписують і здатність позитивно впливати на емоційний стан людини.

Спокійне погладжування та перебування поруч із твариною допомагають знизити рівень стресу, заспокоїтися та відчути підтримку.

Цікаво! Також існує думка, що інколи кішка може залишити дім, "забравши" із собою негатив або не витримавши його впливу.

На що звернути увагу в догляді за мурчиком?