Провідна експертка із прикладної поведінки тварин (CAAB) у США Мері Р. Бьорч розповіла, чому собаки реагують саме таким чином, пише Parade Pets.
Чому собаки виють на сирени?
За словами експертки Берч, існує кілька теорій, які пояснюють, чому собаки починають вити, коли чують сирени.
Однією з ключових причин є сам характер звуку: високі та протяжні сигнали сирен нагадують тваринам виття. Саме цей акустичний стимул може провокувати у собак природну реакцію у вигляді вокалізації.
Ще одна важлива причина пов’язана з походженням собак. Їхні предки – вовки – використовували виття як спосіб комунікації на великих відстанях. Цей інстинкт частково зберігся й у сучасних домашніх тварин, тому деякі з них реагують на сирени так, ніби це сигнал від іншого члена "зграї".
Фахівці зазначають, що собаки можуть сприймати сирену як інший "голос" у своєму середовищі. У відповідь вони "підспівують", намагаючись встановити контакт або відповісти на звук. Така поведінка є формою комунікації, закладеною на інстинктивному рівні.
Найчастіше до виття схильні породи, які історично використовувалися для роботи на великих відстанях і потребували активного звукового спілкування. Серед них – сибірський хаскі, аляскинський маламут та американський ескімоський собака. Натомість інші породи, наприклад гончі, частіше гавкають, а не виють.
Чи потрібно відучувати собаку від виття?
Якщо виття у собаки викликане сиреною, найчастіше він заспокоюється одразу після того, як звук зникає. Однак проблема в тому, що під час наступної сирени реакція повторюється знову. Фахівці Daily Paws радять не сварити тварину і не кричати на неї, а діяти спокійно та послідовно.
Замість заборон варто м’яко переключити увагу собаки: покликати її до себе, дати просту команду, наприклад "сидіти", і за правильну реакцію пригостити ласощами. Важливо регулярно заохочувати саме бажану поведінку, а не реагувати лише тоді, коли собака починає вити.
Також ефективною є порада винагороджувати тварину за тишу. Якщо вдається помітити момент перед початком виття і відвернути собаку, це значно підвищує шанси закріпити спокійну реакцію. Завдяки позитивному підкріпленню та правильній мотивації улюбленець поступово звикне поводитися тихіше навіть у відповідь на гучні звуки.
Водночас фахівці наголошують, що повністю викорінити цей інстинкт складно, адже він закладений на генетичному рівні.
Чи можна із тваринами в укриття?
В Україні офіційно дозволено перебування в укриттях разом із домашніми тваринами під час повітряної тривоги. Відповідні роз’яснення, зокрема, надає UAnimals, наголошуючи, що відмова впускати людей із улюбленцями є порушенням правил.
Попри це, на практиці трапляються випадки, коли громадян із тваринами не допускають до сховищ. У таких ситуаціях радять спершу знайти інше безпечне місце, а вже потім звертатися до поліції та фіксувати порушення. Також можна подати письмову заяву та повідомити місцеву військову адміністрацію або рятувальні служби.
Водночас власники тварин повинні дотримуватися правил безпеки: контролювати поведінку улюбленців і, за потреби, використовувати повідок чи намордник.