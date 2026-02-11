В частности, такое простое действие может улучшить сон, снизить стресс и укрепить связь с любимцем. Об этом сообщает Новости N.

Почему ветеринары советуют гладить кота перед сном?

По словам специалистов, вечернее поглаживание для кота – это сигнал безопасности и стабильности. Оно помогает животному почувствовать связь с хозяином и снижает уровень стресса, что особенно важно для домашних котов в городской среде.

Эксперты объясняют, что такие ритуалы создают предсказуемую и спокойную атмосферу перед сном. В результате животное лучше расслабляется, а ночь проходит спокойнее.

Зоопсихологи объясняют, что тактильный контакт – один из главных способов коммуникации между человеком и животным. Поглаживание снижает уровень кортизола у кота и создает ощущение безопасности, особенно перед сном.

Специалисты добавляют, что польза есть и для владельца: контакт с котом помогает снизить стресс, стабилизировать сердечный ритм и повысить уровень "гормона счастья" – окситоцина.

С точки зрения поведения животных, регулярные вечерние ритуалы формируют у кота ощущение стабильности и доверия к хозяину. Именно это, по словам зоопсихологов, часто уменьшает тревожность, ночную активность и проблемное поведение.

Однако с поглаживаниями стоит быть осторожными. Консультант группы поведенческих наук ASPCA Саманта Нигбур отмечает, что коты могут быть чувствительными к физическим прикосновениям, поэтому одно неправильное движение заставит четвероногого убежать от вас.

Коты похожи на людей – некоторые получают удовольствие от физического контакта с другими, а некоторые – только от небольшого количества,

– подчеркнула Нигбур.

По большей части коты не любят, когда их гладят по животу, лапам или хвосту.