Детальніше про це розповіли фахівці з котячої поведінки на wamiz.co.uk.

Що означають котячі рухи сідницями?

У матеріалі мовиться, що таку поведінку називають "танцем перед стрибком»"або навіть "передсмертним погойдуванням". Таку звичку вважають однією з найцікавіших котячих звичок.

Хоч це виглядає кумедно та мило, науковці досі не мають остаточної відповіді, чому саме коти так роблять. Попри відсутність масштабних досліджень цієї поведінки, сучасні спостереження за рухами тварин допомогли сформувати кілька ймовірних пояснень.

Загалом, експерти пояснили, що далеко не всі домашні коти демонструють таку поведінку, але вона трапляється доволі часто. Ба більше, подібне можна помітити й серед великих хижих котячих – левів, тигрів, леопардів та ягуарів, які також ніби "розгойдуються" перед атакою.



Коти мають цілий ритуал підготовки перед стрибком / Unsplash

На думку професора Джона Гатчінсона з лондонського Royal Veterinary College, який вивчає пересування тварин, такі рухи можуть бути способом підготовки організму до стрибка. Вони допомагають тварині краще відчути положення власного тіла у просторі, активувати м'язи й підготувати нервову систему до блискавичної реакції під час атаки. Ось кілька можливих причин такої поведінки:

Розігрів перед стрибком

Щоб ефективно відштовхнутися, кіт використовує обидві задні лапи. Перед цим організм має бути готовим до різкого навантаження, а легке погойдування задньою частиною тіла може слугувати своєрідною розминкою, що активує м'язи й допомагає уникнути перенапруження.

Перевірка рівноваги

Перед стрибком кіт "збирає" тіло, концентрується на цілі та готується різко рушити вперед. У цей момент він часто підтягує передні лапи ближче й уважно фіксує погляд на об'єкті. Рухи тазом допомагають оцінити стійкість і точніше скоригувати положення тіла для вдалого приземлення або ж атаки.

Збудження від полювання

Для котів процес вистежування здобичі часто не менш захопливий, ніж сам результат. Тому характерне "погойдування" може бути ознакою азарту, передчуття та емоційного збудження перед стрибком.

Чому кіт може стрибати саме на людину?

Якщо улюбленець присідає, починає ворушити задом і раптово кидається на господаря, це найчастіше означає не агресію, а скоріше навпаки – бажання гратися. Так, тварина привертає увагу й реалізує природні мисливські інстинкти у безпечній формі. Ігри важливі для фізичного навантаження, розумової активності та зміцнення зв'язку між котом і людиною.

Утім, у різних котів рівень активності може відрізнятися. Якщо під час гри тварина надто захоплюється, дряпається або кусається, варто переключати її увагу на іграшки, щоб уникнути випадкових подряпин чи дискомфорту.

Навіщо кіт піднімає лапу перед атакою?

Іноді перед стрибком кіт ще й зависає з однією піднятою лапою. Це може свідчити про готовність ударити, схопити здобич або втримати рівновагу під час руху. Особливо це помітно, коли тварина перебуває на висоті або готується різко змінити положення.

Загалом, резюмували спеціалісти, характерне ворушіння задом перед стрибком – це частина складної системи підготовки до атаки, яка допомагає котам залишатися точними, спритними й швидкими мисливцями.

Тож коли ваш улюбленець "танцює" перед тим, як стрибнути на м'ячик, метелика чи навіть вашу ногу під ковдрою, він фактично налаштовує тіло й мозок на максимально точний рух.