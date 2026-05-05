Нарушение правил может обернуться не только штрафами, но и уголовной ответственностью. Ответы правила сообщаются в законе "Об утверждении Порядка содержания и разведения диких животных".

Каких животных запрещено держать в Украине?

В Украине действует официальный перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Ограничения закреплены законодательством и направлены на защиту людей, а также гуманное обращение с дикими видами, которые не приспособлены к жизни рядом с человеком.

К запрещенным для частного содержания относятся прежде всего крупные хищники:

львы,

тигры,

медведи,

леопарды

гепарды.

Также под запретом приматы, в частности шимпанзе, макаки, бабуины и капуцины.

Отдельную категорию составляют ядовитые змеи и пауки, среди которых кобры, гюрзы, скорпионы и тарантулы. Не разрешается также держать крокодилов и аллигаторов, хищных птиц и видов, занесенных в Красную книгу, таких как орлы, ястребы и совы.

Под ограничения попадают и морские млекопитающие: дельфины, тюлени и моржи, поскольку для них невозможно создать надлежащие условия в домашней среде. В то же время некоторые экзотические животные формально не запрещены, но их содержание регулируется дополнительными требованиями.

Например, енот-полоскун не входит в запрещенных видов, однако специалисты предупреждают о его агрессивном поведении и сложности содержания. Хорьков разрешено держать только при наличии ветеринарных документов. Неядовитые змеи, например маисовый полоз, также могут содержаться легально при условии подтвержденного происхождения.

Что известно о наказании?

Отдельно отмечается, что отлов диких животных в природе и их содержание без документов является незаконным, даже если они выглядят безопасными. Ответственность за нарушение предусмотрена Законом Украины "О защите животных от жестокого обращения".

За содержание запрещенных видов или ненадлежащие условия может быть наложен штраф до 5100 гривен, а также конфискацию животного и запрет на дальнейшее содержание животных.

В случае гибели животного или жестокого обращения возможно открытие уголовного производства по статье 299 Уголовного кодекса Украины. Санкции предусматривают до 8 лет лишения свободы, штраф или общественные работы.

Также административная статья 89 КУоАП предусматривает ответственность в виде штрафов, конфискации животного и ограничения права на его содержание.

Так каких экзотических животных можно заводить?

В Украине растет интерес к экзотическим домашним животным, которые все чаще становятся альтернативой традиционным котам и собакам. Украинцы выбирают необычных любимцев – от рептилий до птиц и даже социальных млекопитающих.

Среди самых популярных экзотических животных: питоны, сурикаты, африканские ежи, ящерицы, игуаны и даже павлины. Владельцы таких животных отмечают их уникальность, однако подчеркивают, что уход за ними значительно сложнее и требует специальных условий.

В частности, рептилии требуют стабильной температуры, влажности и ультрафиолетового освещения, а некоторые виды требуют регулярного кормления живым кормом. Сурикаты и другие социальные животные требуют постоянного внимания, тогда как павлины подходят только для частных домов из-за больших пространств и громкого поведения.