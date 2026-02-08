Как рассчитывается пенсия для ФЛП?
О том, какие особенности начисления пенсий для предпринимателей, говорится на ресурсе Ощадбанка.
Пенсия для ФЛП – это выплата, которая исчисляется после завершения трудовой деятельности. Размер пенсии зависит от страхового стажа и суммы ЕСВ (единого социального взноса), которые предприниматель платил за время работы.
Обратите внимание! Выплаты напрямую зависят от уровня дохода ФЛП и размера взносов ЕСВ, которые предприниматель выбирает самостоятельно.
Рассчитать ориентировочный уровень собственной пенсии можно по формуле:
П = Зп х ИКЗ х Кс
- П – размер пенсии застрахованного лица;
- Зп – средний уровень заработной платы в Украине за последние 3 года;
- ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы (дохода) предпринимателя;
- Кс – коэффициент стажа (1%, начисленный за каждый отработанный год).
Как и какие показатели влияют на пенсию?
Каждый из вышеупомянутых элементов имеет отдельное значение.
Так, если речь идет об уплате ЕСВ, должны понимать: чем больше платеж будет делать предприниматель – тем большую основу для пенсионных выплат будет иметь в будущем.
Количество месяцев в течение деятельности ФЛП, за которые платились ЕСВ называются страховой стаж.
Индивидуальный коэффициент зарплаты – определяется отношением фактической зарплаты к среднему уровню дохода в стране за один месяц. Показатель является непосредственным элементом расчета пенсии, он есть в формуле.
Также доход застрахованного лица могут сравнивать с минимальным и средним уровнем заработной платы в Украине. Поэтому эти показатели надо знать.
Влияет ли на размер пенсии группа ФЛП?
Выплаты для всех предпринимателей рассчитывают по одной формуле. Разница может быть только в индивидуальных показателях.
Важно! Пенсия для ФЛП 3 группы, 2 или 1 групп, определяется по одной формуле.
Единственное, что может изменить уровень выплат – доходы у ФОПов 3 группы. У них больший уровень допустимого дохода, соответственно, больше отдают на налоги. Поэтому на пенсию это будет иметь аналогичное влияние.
На какую пенсию рассчитывать ФЛП до 2004 года?
Адвокат Елена Воронкова в комментарии для УНИАН рассказала, что ФЛП, которые начали работу в 90-х или нулевых годах, нужно обратиться в Пенсионный фонд с документами для подтверждения.
Им нужно предоставить или патент, или свидетельство на право заниматься предпринимательской деятельностью, а также документы, подтверждающие уплату взносов в налоговую,
– объяснила адвокат.
Она также отметила, что без документов, которые подтверждающих предпринимательскую деятельность, стаж для этой категории могут не засчитать.
Какую помощь можно получить и какой ФЛП открыть?
ФЛП 2 – 3 групп могут получить единовременную выплату в размере от 7 до 15 тысяч гривен. Отмечается, что эта помощь – компенсация за вложение бизнеса в работу несмотря на сложные энергетические условия в стране.
А для тех, кто только хочет начать собственное дело, есть ряд вариантов. Для этого не обязательно иметь большую финансовую подушку для вложений, главное – правильно выбрать сферу.