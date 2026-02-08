Як розраховується пенсія для ФОПів?

Про те, які особливості нарахування пенсій для підприємців, йдеться на ресурсі Ощадбанку.

Пенсія для ФОПів – це виплата, яка обчислюється після завершення трудової діяльності. Розмір пенсії залежить від страхового стажу та суми ЄСВ (єдиного соціального внеску), які підприємець сплачував за час роботи.

Зверніть увагу! Виплати прямо залежать від рівня доходу ФОП та розміру внесків ЄСВ, які підприємець обирає самостійно.

Розрахувати орієнтовний рівень власної пенсії можна за формулою:

П = Зп х ІКЗ х Кс

П – розмір пенсії застрахованої особи;

Зп – середній рівень заробітної плати в Україні за останні 3 роки;

ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (доходу) підприємця;

Кс – коефіцієнт стажу (1%, нарахований за кожен відпрацьований рік).

Як та які показники впливають на пенсію?

Кожний із вищезазначених елементів має окреме значення.

Так, якщо йдеться про сплату ЄСВ, маємо розуміти: чим більший платіж робитиме підприємець – тим більшу основу для пенсійних виплат матиме в майбутньому.

Кількість місяців впродовж діяльності ФОП, за які сплачувались ЄСВ мають назву страховий стаж.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати – визначається відношенням фактичної зарплати до середнього рівня доходу в країні за один місяць. Показник є безпосереднім елементом розрахунку пенсії, він є у формулі.

Також дохід застрахованої особи можуть порівнювати із мінімальним та середнім рівнем заробітної плати в Україні. Тож ці показники треба знати.

Чи впливає на розмір пенсії група ФОП?

Виплати для всіх підприємців розраховують за однією формулою. Різниця може бути лише в індивідуальних показниках.

Важливо! Пенсія для ФОПів 3 групи, 2 або 1 груп, визначається за однією формулою.

Єдине, що може змінити рівень виплат – доходи у ФОПів 3 групи. У них більший рівень допустимого доходу, відповідно, більше віддають на податки. Тож на пенсію це матиме аналогічний вплив.

На яку пенсію розраховувати ФОПам до 2004 року?

Адвокатка Олена Воронкова у коментарі для УНІАН розповіла, що ФОПам, які почали роботу в 90-х або нульових роках, потрібно звернутись в Пенсійний фонд із документами для підтвердження.

Їм потрібно надати або патент, або свідоцтво на право займатись підприємницькою діяльністю, а також документи, які підтверджують сплату внесків до податкової,

– пояснила адвокатка.

Вона також зазначила, що без документів, які підтверджують підприємницьку діяльність, стаж для цієї категорії можуть не зарахувати.

Яку допомогу можна отримати та який ФОП відкрити?

ФОПи 2 – 3 груп можуть отримати одноразову виплату в розмірі від 7 до 15 тисяч гривень. Зазначається, що ця допомога – компенсація за вкладення бізнесу в роботу попри складні енергетичні умови в країні.

А для тих, хто лише хоче почати власну справу, є низка варіантів. Для цього не обов'язково мати велику фінансову подушку для вкладень, головне – правильно обрати сферу.