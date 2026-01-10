Який бізнес легко почати?

Серед списку ідеї, які можуть перетворитися на успішний бізнес без мільйонів доларів, Forbes Adviser пропонує як надання нотаріальних послуг, так і надання послуг переїзду, передає 24 Канал.

Планування заходів може бути доволі доступним бізнесом, якщо є хист до організації

Перше, що потрібно зробити у такій справі – це вибрати нішу (корпоративні виїзди, дитячі вечірки чи приватні святкування).

Відповідно до цього потрібно створити мережу місцевих майданчиків, постачальників послуг харчування та постачальників. Крім того, знадобиться ноутбук, список постачальників, всі необхідні документи на ведення бізнесу тощо. Загалом для старту знадобиться орієнтовно 700 доларів за кордоном.

Нотаріальні послуги, якщо є відповідна освіта

Це простий бізнес з мінімальними витратами та стабільним попитом. Ця робота полягає у тому, щоб засвідчити та перевірите підписи на юридичних документах, таких як акти, контракти та кредитні документи тощо.

Орієнтовна вартість для початку: від 150 до 500 доларів, а також додаткові дрібні поточні витрати.

Бізнес з оформлення свят поєднує креативність із гнучким доходом

Декораторів наймають для оформлення приватних свят, весіль, корпоративних приміщень або різдвяних просторів.

Основним інструментом просування стають візуальне портфоліо та рекомендації клієнтів, а старт часто починається з невеликих замовлень для знайомих чи локальних бізнесів. А орієнтовна вартість: 400 доларів для початку.

Послуги з приготування їжі

Йдеться як про регулярне приготування страв для клієнтів, так і про роботу безпосередньо в їхніх домівках. Крім того, такий бізнес легко масштабувати.

І щоб зменшити витрати на старті, підприємці часто використовують власну кухню та закуповують продукти виключно під замовлення. Що потрібно: кухонне приладдя та контейнери, дозвіл на роботу з харчовими продуктами, страхування відповідальності, інвестиції в інгредієнти.

Орієнтовна вартість: 800 доларів для стартапу; 50 доларів на місяць (страхування, інгредієнти та маркетинг).

Послуги з переїзду

Невелика команда або навіть один виконавець із власним транспортом може надавати допомогу з локальними переїздами, доставкою меблів чи перевезенням речей. Для швидкого залучення клієнтів такі сервіси часто реєструються на онлайн-платформах із пошуку виконавців.

Знадобиться для такої справи вантажівка або фургон, ковдри та ремені для переїзду, візки, базова страховка, місцева реклама. Орієнтовна вартість: 700 доларів на стартап та додаткові 50 на місяць (страхування, обслуговування вантажівки та маркетинг).

Довідка: зазначена орієнтовна вартість старту бізнесів може не відображати українських реалій. Витрати можуть відрізнятися залежно від країни, законодавчих вимог, рівня цін та умов ведення бізнесу.

Які найпопулярніші напрямки бізнесу в Україні?

Відповідно до динаміки відкриття ФОП у 2025 році, свідчать дані Опендатабот, до трійки лідерів серед напрямків бізнесу, які вибирали українці, входять:

Торгівля (роздріб) – приблизно 29% працюють у цій сфері, що є найбільшою часткою поміж інших сфер для відкриття справи.

Оптова торгівля – займає частка трішки більше, ніж 8%, що є другою позицією.

Інформаційні технології (IT) IT-сектор – третє за популярністю поле діяльності серед нових ФОПів (7,4%).

Кафе та ресторани – понад 5%.

Які існують ідеї для бізнесу вдома?