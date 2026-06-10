Нові правила для онлайн-продажу алкоголю та тютюну

Одне з головних нововведень стосується дистанційного продажу підакцизних товарів, пише "Судово-юридична газета".

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Закон фактично створює нову систему контролю за онлайн-торгівлею:

  • алкоголем;
  • пивом;
  • тютюновими виробами;
  • електронними сигаретами;
  • рідинами для вейпів.

Закон також запроваджує обов'язкову перевірку віку покупця. Ідентифікація може відбуватися через:

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  1. Електронний паспорт у Дії;
  2. Електронне посвідчення водія;
  3. Технології розпізнавання обличчя;
  4. Відеоверифікацію в режимі реального часу.

Для продажу такої продукції продавець повинен мати чинну ліцензію та зареєструвати свої онлайн-ресурси у спеціальному державному реєстрі. Фактично для українців це означає, що під час онлайн-замовлення алкоголю чи тютюнових виробів уже не буде достатньо просто поставити позначку про досягнення 18-річного віку.

Які будуть штрафи за порушення?

Закон також передбачає створення механізму швидкого блокування інтернет-ресурсів, які продають підакцизні товари без дотримання встановлених вимог. Якщо податкова служба виявить порушення, ресурс можуть заблокувати.

Після рішення податкової, "Національний центр оперативно-технічного управління" протягом трьох робочих днів повинен видати відповідне розпорядження провайдерам. Самі провайдери матимуть ще три робочі дні для виконання блокування. За ігнорування таких вимог передбачені штрафи:

  • 34 тисячі гривень за перше порушення;
  • 68 тисяч гривень за повторне порушення протягом року.

Що відомо про новий податок?

  • Законопроєкт передбачає, що доходи, які українці отримують за допомогою різних онлайн-платформ, будуть оподатковуватися. Наприклад, це можуть бути кошти, отримані від діяльності на відомих сервісах Glovo, Uklon, Bolt, OLX тощо.
  • Звідси за ним і закріпилася назва "податок на OLX". Законопроєкт передбачає оподаткування доходів із цифрових платформ за ставкою 5%.
  • Такі великі цифрові платформи, як-от Uklon, Bolt, Glovo та Uber, підтримали запровадження "податку на OLX", опублікувавши відкритий лист, де пояснили, чому такий закон важливий як для держави, так і для громадян та бізнесу.