Нові правила для онлайн-продажу алкоголю та тютюну

Одне з головних нововведень стосується дистанційного продажу підакцизних товарів, пише "Судово-юридична газета".

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Закон фактично створює нову систему контролю за онлайн-торгівлею:

алкоголем;

пивом;

тютюновими виробами;

електронними сигаретами;

рідинами для вейпів.

Закон також запроваджує обов'язкову перевірку віку покупця. Ідентифікація може відбуватися через:

Електронний паспорт у Дії; Електронне посвідчення водія; Технології розпізнавання обличчя; Відеоверифікацію в режимі реального часу.

Для продажу такої продукції продавець повинен мати чинну ліцензію та зареєструвати свої онлайн-ресурси у спеціальному державному реєстрі. Фактично для українців це означає, що під час онлайн-замовлення алкоголю чи тютюнових виробів уже не буде достатньо просто поставити позначку про досягнення 18-річного віку.

Які будуть штрафи за порушення?

Закон також передбачає створення механізму швидкого блокування інтернет-ресурсів, які продають підакцизні товари без дотримання встановлених вимог. Якщо податкова служба виявить порушення, ресурс можуть заблокувати.

Після рішення податкової, "Національний центр оперативно-технічного управління" протягом трьох робочих днів повинен видати відповідне розпорядження провайдерам. Самі провайдери матимуть ще три робочі дні для виконання блокування. За ігнорування таких вимог передбачені штрафи:

34 тисячі гривень за перше порушення;

68 тисяч гривень за повторне порушення протягом року.

Що відомо про новий податок?