Нові правила для онлайн-продажу алкоголю та тютюну
Одне з головних нововведень стосується дистанційного продажу підакцизних товарів, пише "Судово-юридична газета".
Дивіться також Не сплачують ані податків, ані зарплат: які схеми процвітають на ринку сигарет в Україні
Закон фактично створює нову систему контролю за онлайн-торгівлею:
- алкоголем;
- пивом;
- тютюновими виробами;
- електронними сигаретами;
- рідинами для вейпів.
Закон також запроваджує обов'язкову перевірку віку покупця. Ідентифікація може відбуватися через:24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
- Електронний паспорт у Дії;
- Електронне посвідчення водія;
- Технології розпізнавання обличчя;
- Відеоверифікацію в режимі реального часу.
Для продажу такої продукції продавець повинен мати чинну ліцензію та зареєструвати свої онлайн-ресурси у спеціальному державному реєстрі. Фактично для українців це означає, що під час онлайн-замовлення алкоголю чи тютюнових виробів уже не буде достатньо просто поставити позначку про досягнення 18-річного віку.
Які будуть штрафи за порушення?
Закон також передбачає створення механізму швидкого блокування інтернет-ресурсів, які продають підакцизні товари без дотримання встановлених вимог. Якщо податкова служба виявить порушення, ресурс можуть заблокувати.
Після рішення податкової, "Національний центр оперативно-технічного управління" протягом трьох робочих днів повинен видати відповідне розпорядження провайдерам. Самі провайдери матимуть ще три робочі дні для виконання блокування. За ігнорування таких вимог передбачені штрафи:
- 34 тисячі гривень за перше порушення;
- 68 тисяч гривень за повторне порушення протягом року.
Що відомо про новий податок?
- Законопроєкт передбачає, що доходи, які українці отримують за допомогою різних онлайн-платформ, будуть оподатковуватися. Наприклад, це можуть бути кошти, отримані від діяльності на відомих сервісах Glovo, Uklon, Bolt, OLX тощо.
- Звідси за ним і закріпилася назва "податок на OLX". Законопроєкт передбачає оподаткування доходів із цифрових платформ за ставкою 5%.
- Такі великі цифрові платформи, як-от Uklon, Bolt, Glovo та Uber, підтримали запровадження "податку на OLX", опублікувавши відкритий лист, де пояснили, чому такий закон важливий як для держави, так і для громадян та бізнесу.