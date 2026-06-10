Новые правила для онлайн-продажи алкоголя и табака
Одно из главных нововведений касается дистанционной продажи подакцизных товаров, пишет "Судебно-юридическая газета".
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Закон фактически создает новую систему контроля за онлайн-торговлей:
- алкоголем;
- пивом;
- табачными изделиями;
- электронными сигаретами;
- жидкостями для вейпов.
Закон также вводит обязательную проверку возраста покупателя. Идентификация может происходить через:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- Электронный паспорт в Действии;
- Электронное водительское удостоверение;
- Технологии распознавания лица;
- Видеоверификацию в режиме реального времени.
Для продажи такой продукции продавец должен иметь действующую лицензию и зарегистрировать свои онлайн-ресурсы в специальном государственном реестре. Фактически для украинцев это означает, что во время онлайн-заказа алкоголя или табачных изделий уже не будет достаточно просто поставить отметку о достижении 18-летнего возраста.
Какие будут штрафы за нарушения?
Закон также предусматривает создание механизма быстрого блокирования интернет-ресурсов, которые продают подакцизные товары без соблюдения установленных требований. Если налоговая служба обнаружит нарушения, ресурс могут заблокировать.
После решения налоговой, "Национальный центр оперативно-технического управления" в течение трех рабочих дней должен выдать соответствующее распоряжение провайдерам. Сами провайдеры будут иметь еще три рабочих дня для выполнения блокировки. За игнорирование таких требований предусмотрены штрафы:
- 34 тысячи гривен за первое нарушение;
- 68 тысяч гривен за повторное нарушение в течение года.
Что известно о новом налоге?
- Законопроект предусматривает, что доходы, которые украинцы получают с помощью различных онлайн-платформ, будут облагаться налогом. Например, это могут быть средства, полученные от деятельности на известных сервисах Glovo, Uklon, Bolt, OLX и тому подобное.
- Отсюда за ним и закрепилось название "налог на OLX". Законопроект предусматривает налогообложение доходов с цифровых платформ по ставке 5%.
- Такие крупные цифровые платформы, например Uklon, Bolt, Glovo и Uber, поддержали введение "налога на OLX", опубликовав открытое письмо, где объяснили, почему такой закон важен как для государства, так и для граждан и бизнеса.