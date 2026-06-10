Новые правила для онлайн-продажи алкоголя и табака

Одно из главных нововведений касается дистанционной продажи подакцизных товаров, пишет "Судебно-юридическая газета".

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Закон фактически создает новую систему контроля за онлайн-торговлей:

  • алкоголем;
  • пивом;
  • табачными изделиями;
  • электронными сигаретами;
  • жидкостями для вейпов.

Закон также вводит обязательную проверку возраста покупателя. Идентификация может происходить через:

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  1. Электронный паспорт в Действии;
  2. Электронное водительское удостоверение;
  3. Технологии распознавания лица;
  4. Видеоверификацию в режиме реального времени.

Для продажи такой продукции продавец должен иметь действующую лицензию и зарегистрировать свои онлайн-ресурсы в специальном государственном реестре. Фактически для украинцев это означает, что во время онлайн-заказа алкоголя или табачных изделий уже не будет достаточно просто поставить отметку о достижении 18-летнего возраста.

Какие будут штрафы за нарушения?

Закон также предусматривает создание механизма быстрого блокирования интернет-ресурсов, которые продают подакцизные товары без соблюдения установленных требований. Если налоговая служба обнаружит нарушения, ресурс могут заблокировать.

После решения налоговой, "Национальный центр оперативно-технического управления" в течение трех рабочих дней должен выдать соответствующее распоряжение провайдерам. Сами провайдеры будут иметь еще три рабочих дня для выполнения блокировки. За игнорирование таких требований предусмотрены штрафы:

  • 34 тысячи гривен за первое нарушение;
  • 68 тысяч гривен за повторное нарушение в течение года.

Что известно о новом налоге?

  • Законопроект предусматривает, что доходы, которые украинцы получают с помощью различных онлайн-платформ, будут облагаться налогом. Например, это могут быть средства, полученные от деятельности на известных сервисах Glovo, Uklon, Bolt, OLX и тому подобное.
  • Отсюда за ним и закрепилось название "налог на OLX". Законопроект предусматривает налогообложение доходов с цифровых платформ по ставке 5%.
  • Такие крупные цифровые платформы, например Uklon, Bolt, Glovo и Uber, поддержали введение "налога на OLX", опубликовав открытое письмо, где объяснили, почему такой закон важен как для государства, так и для граждан и бизнеса.