Новые правила для онлайн-продажи алкоголя и табака

Одно из главных нововведений касается дистанционной продажи подакцизных товаров, пишет "Судебно-юридическая газета".

Смотрите также Не платят ни налогов, ни зарплат: какие схемы процветают на рынке сигарет в Украине

Закон фактически создает новую систему контроля за онлайн-торговлей:

алкоголем;

пивом;

табачными изделиями;

электронными сигаретами;

жидкостями для вейпов.

Закон также вводит обязательную проверку возраста покупателя. Идентификация может происходить через:

Электронный паспорт в Действии; Электронное водительское удостоверение; Технологии распознавания лица; Видеоверификацию в режиме реального времени.

Для продажи такой продукции продавец должен иметь действующую лицензию и зарегистрировать свои онлайн-ресурсы в специальном государственном реестре. Фактически для украинцев это означает, что во время онлайн-заказа алкоголя или табачных изделий уже не будет достаточно просто поставить отметку о достижении 18-летнего возраста.

Какие будут штрафы за нарушения?

Закон также предусматривает создание механизма быстрого блокирования интернет-ресурсов, которые продают подакцизные товары без соблюдения установленных требований. Если налоговая служба обнаружит нарушения, ресурс могут заблокировать.

После решения налоговой, "Национальный центр оперативно-технического управления" в течение трех рабочих дней должен выдать соответствующее распоряжение провайдерам. Сами провайдеры будут иметь еще три рабочих дня для выполнения блокировки. За игнорирование таких требований предусмотрены штрафы:

34 тысячи гривен за первое нарушение;

68 тысяч гривен за повторное нарушение в течение года.

Что известно о новом налоге?